Вэнс заявил, что готов стать президентом США 29.08.2025, 15:28

Джей Ди Вэнс

Фото: Getty Images

Политик назвал ключевое условие.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности стать главой государства, но только при условии, что с американским лидером Дональдом Трампом что-то случится.

Об этом сообщает USA Today.

«Да, случаются ужасные трагедии, но я уверен, что президент Соединенных Штатов в хорошей форме, дослужит остаток своего срока и сделает великие дела для американского народа», - сказал Вэнс.

При этом Вэнс выразил уверенность, что хорошо подготовился к исполнению президентских обязанностей.

«За последние 200 дней я хорошо подготовился на рабочем месте», - отметил вице-президент США.

Политическая карьера Вэнса

Джей Ди Вэнсу 41 год. С января 2023 года он занимал должность сенатора от Республиканской партии от штата Огайо в Конгрессе США. Перед выборами 2016 года Вэнс критиковал Дональда Трампа, однако изменил позицию и поддержал его на выборах 2020 года.

До прихода в политику Вэнс служил в морской пехоте США, был корреспондентом во время военной операции в Ираке, после чего окончил Йельскую школу права.

Ранее Трамп назвал Джей Ди Вэнса самым вероятным следующим кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году.

