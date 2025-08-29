Пыль из Сахары накрыла Брест
Она принесла жару.
Жара наступает. На юго-западе страны столбики термометров уже уверенно перешагнули отметку в +30. И если вам показалось, что небо над Брестом в последнее время стало каким-то странным — не обманулись. Утром над городом повисла плотная белесая дымка. Но это не туман и не смог — это самая настоящая сахарская пыль, пишет «Виртуальный Брест».
Пылевое облако из Северной Африки дошло до западной части страны. На спутниковых снимках, сделанных утром, оно видно особенно четко: тонкий, почти полупрозрачный слой пыли медленно стелется с юго-запада. Визуально это проявляется в виде слегка мутного неба с размытыми очертаниями солнца. Воздух при этом кажется более сухим и плотным, а видимость — чуть хуже обычного.
Такие явления время от времени случаются, но всегда вызывают удивление. Сахарская пыль — это песчаные частицы, подхваченные сильными ветрами в пустыне и унесенные на тысячи километров. Добравшись до Европы, она иногда «заглядывает» и в Беларусь. Сейчас основной поток пришел с юга и принес с собой не только экзотический шлейф, но и серьезное потепление.
В Бресте температура уверенно растет: днем ожидается до +31, местами воздух может прогреться до +32. Небо останется мутноватым, но осадков не предвидится. Ночь будет теплой — около +18. Жара задержится минимум на пару дней.
В районах области тоже будет по-летнему знойно. В Барановичах, Пинске, Кобрине и Ивацевичах — до +30. В Столинском и Лунинецком районах возможны пики до +31. Ветер слабый, южный. Атмосферное давление повышенное, что может повлиять на самочувствие метеозависимых.
Медики предупреждают: сахарская пыль хоть и не опасна для здоровья, но людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы лучше избегать длительных прогулок на улице. Особенно это касается детей и пожилых.