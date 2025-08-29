Купившая дом за базовую пара рассказала, в какую сумму реально встает такое жилье 29.08.2025, 16:04

1,598

Только на электричество ушло больше $800.

В последние годы встречается немало историй о том, как белoрусы купили дом за базовую величину. Сейчас это 42 рубля, или около 14 долларов по курсу Нацбанка. Но что происходит потом с недвижимостью?

Семейная пара, которая купила такое жилье в Логойском районе, показывает в TikTok процесс очистки участка и восстановления дома. Вот что они рассказали о вывозе мусора, проведении электричества и других расходах и испытаниях, без которых невозможна жизнь в таком «базовом» доме, пишет «Зеркало».

О покупке дома за базовую семейная пара рассказала в начале этого года. Из-за того, что «дом умирал 15 лет», работы по наведению порядка там предстояло много, но беларусы признались, что не боятся трудностей. Главным преимуществом для них была близость к природе — участок находится прямо у леса.

Приобретение недвижимости стало только началом, видимо, долгой истории упорных трудов. Из довольно крупных дел семье предстояло расчистить участок от зарослей и полуразрушенных строений. После того, как они разобрали старый сарай и убрала весь мусор со двора, у них образовались несколько куч разных отходов, в том числе много гипсокартона, старых шин, шифера. Цены за услуги вывоза такого объема хлама «разнятся аж в семь раз», говорит тиктокерша. При этом помощь грузчиков, по ее словам, стоит от 50 до 75 рублей в час.

Она с мужем решили сэкономить и за два часа сами загрузили машину мусором. За нее и вывоз хлама заплатили 380 рублей, еще 50 — дали водителю, который помог с погрузкой.

В другом ролике блогеры рассказали о своем опыте подключения электроэнергии на участке. На оформление бумаг ушло три месяца, а обошлось все в 2847 рублей. «Плюс бензин на покатушки из Минска в Логойск и обратно (раз 5−7)», — рассказала тиктокерша. После установки сплит-счетчика и оформления всех документов семье надо ждать еще два месяца, когда придет их очередь на подключение. После этого нужно доплатить еще 500 рублей.

#домзабазовую #реконструкциядома э#ремонтсвоимируками #CapCut ♬ Famous Mozart's Turkish March(872150) - East Valley Music @chetvert.niovy Мы на финишной прямой. Итак, что нужно для того, чтобы подключить свет с 0. 1. Обращаетесь в Одно окно Энергосбыта того района, к которому относится ваш населеннй пункт. Пишете заявление на выдачу технических условий. 2. После получения технических условий, готовите проект в сторонней организации ( у любой компании, которая занимается такими услугами) 3. После того, как проект готов, производите монтажные работы, согласно проекту и техническим условиям через специальные организации или самостоятельно (не рекомендуется, если вы не электрик) 4. Заказываете ЭФИ 5. Со всеми уже имеющимися документами, включая ЭФИ, едете в Госэнергонадзор того района, к которому относится ваш населеннй пункт и пишете заявление на проверку всего вашего намонтированного ранее 6. Получаете акт и снова идете в одно окно Энергосбыта писать заявление на подключение вам нужного счётчика ( зависит от того, что прописано в тех условиях) и на подключение вас как абонента 7. Ждёте. 8. Свет готов! Наши расходы: 1. Проект на электроснабжение под стройплощадку - 100 рублей 2. Материалы и монтаж 1427 рублей 3. Сплит-счетчик 1320 рублей Итого: 2847 рублей + бензин на покатушки из Минска в Логойск и обратно ( раз 5-7) #домзаоднубазовую

Этим летом пара также вызывала специалиста, чтобы точно определить и восстановить границы участка. За услугу заплатили 200 рублей.

Семья также рассказала, что изначально состояние дома казалось плачевным. Но брус «оказался почти идеальным». Тогда новый владельцы решили, несмотря на планы строить новый дом на участке, пока не сносить старый: «Попробуем сделать из него аутентичный оригинальный домик, который будет служить нам и нашим гостям».

