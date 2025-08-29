закрыть
29 августа 2025, пятница, 17:12
Еще один молодой белорусский футболист уезжает в Европу

  • 29.08.2025, 16:11
Еще один молодой белорусский футболист уезжает в Европу
Егор Пархоменко

Егор Пархоменко будет играть в болгарском клубе.

Защитник сборной Беларуси и гродненского «Немана» Егор Пархоменко в ближайшее время продолжит карьеру за пределами страны.

По информации сайта bel.football, 22-летний футболист в международную паузу станет игроком болгарского клуба ЦСКА 1948.

В нынешнем сезоне Пархоменко провел 27 официальных матчей, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.

Отмечается, что сумма трансфера составит около €70 000.

ЦСКА 1948 после 6 туров чемпионата Болгарии располагается на 3-м месте в таблице, имея в активе 13 очков.

Отметим, что в этой стране выступает еще один наш соотечественник – голкипер сборной Федор Лапоухов. Он вратарь софийского ЦСКА.

