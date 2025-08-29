закрыть
Элегантная жена Джорджа Клуни поддержала его на Венецианском кинофестивале

  • 29.08.2025, 16:28
  • 2,242
Элегантная жена Джорджа Клуни поддержала его на Венецианском кинофестивале
Джордж и Амаль Клуни
Фото: Getty Images

Актер, перенесший болезнь, вышел на красную дорожку перед премьерой фильма.

Амаль Клуни продемонстрировала ретро-стиль на Венецианском кинофестивале-2025, надев яркое мини-платье цвета фуксии с эффектным шлейфом.

Правозащитница составила компанию своему мужу, американскому актеру Джорджу Клуни на премьере его фильма «Джей Келли». Об этом пишет Page Six.

Для появления на красной дорожке 47-летняя Амаль выбрала платье от Jean-Louis Scherrer из коллекции 1995-го года. Она дополнила вечерний образ серебристыми босоножками Aquazzura, серьгами-подвесками и золотым клатчем от Jimmy Choo.

Изготовленное из тафты, украшенное рядом пуговиц спереди и большим количеством рюшей, платье происходит из осенней коллекции дома 1995 года.

64-летний Джордж Клуни тем временем вернулся в центр внимания после того, как накануне внезапно отказался от участия в рекламных мероприятиях для «Джей Келли» из-за болезни.

«У Джорджа диагностировали инфекцию пазух, и врач приказал ему сократить все мероприятия сегодня», — заявил представитель актера.

Фото: Getty Images

На красной дорожке Джордж, одетый в классический костюм, трогательно целовал руку жене.

Фото: Getty Images

Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году. Пара воспитывает близнецов Эллу и Александра, которых держит подальше от внимания публики.

