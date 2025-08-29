Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину 29.08.2025, 16:41

1,370

Владимир Зеленский

Фото:REUTERS/Remo Casilli

Об этом заявил Зеленский.

Есть ожидаемые и очень неожиданные страны, которые готовы отправить свои войска в Украину после завершения войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

Зеленский отметил, что подтверждений и конкретики от стран, которые готовы отправить войска в Украину пока нет.

- Я считаю, что подтверждение - это когда та или иная страна говорит конкретно с цифрами, на что она готова. Теоретически понимаем несколько стран, которые готовы на такие шаги. Есть ожидаемые страны, а есть очень неожиданные, скажу так. Но не для интриги, просто делюсь тем, что мы имеем, - рассказал президент Украины.

