закрыть
29 августа 2025, пятница, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину

  • 29.08.2025, 16:41
  • 1,370
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину
Владимир Зеленский
Фото:REUTERS/Remo Casilli

Об этом заявил Зеленский.

Есть ожидаемые и очень неожиданные страны, которые готовы отправить свои войска в Украину после завершения войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

Зеленский отметил, что подтверждений и конкретики от стран, которые готовы отправить войска в Украину пока нет.

- Я считаю, что подтверждение - это когда та или иная страна говорит конкретно с цифрами, на что она готова. Теоретически понимаем несколько стран, которые готовы на такие шаги. Есть ожидаемые страны, а есть очень неожиданные, скажу так. Но не для интриги, просто делюсь тем, что мы имеем, - рассказал президент Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип