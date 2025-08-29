закрыть
29 августа 2025, пятница, 17:12
Трамп лишил охраны Камалу Харрис

  • 29.08.2025, 17:00
Камала Харрис

Экс-вице-президент США останется без госзащиты.

Президент США Дональд Трамп лишил бывшего вице-президента Камалу Харрис госохраны, которую ей предоставляла Секретная служба, сообщает CNN со ссылкой на письмо Секретной службы.

Телеканал напоминает, что бывшим президентам предоставляют госохрану пожизненно.

Согласно законодательству, Харрис, как бывший вице-президент, получила шесть месяцев охраны после ухода с должности. Этот период закончился 21 июля. Однако ее охрана была продлена еще на год по директиве, подписанной тогдашним президентом Джо Байденом незадолго до ухода с должности, и которая до сих пор не была обнародована.

Именно этот приказ Трамп отменил в своем письме под названием «Меморандум для министра внутренней безопасности», датированном четвергом.

«Этим письмом вы уполномочиваетесь прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее утвержденные исполнительным меморандумом, кроме тех, что требуются законом, для следующего лица, начиная с 1 сентября 2025 года: бывшего вице-президента Камалы Д. Харрис», – говорится в полном тексте письма.

