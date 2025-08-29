На валютном рынке - скрытый «переполох» 29.08.2025, 17:07

Белорусы ждут повышения курсов.

Белорусские компании стали досрочно погашать валютные облигации, которые ранее выпускали в обращение. Одна из основных причин — новшество, которое с нынешнего года ввели чиновники для этого рынка, пишет Myfin.by.

«Многие эмитенты сейчас досрочно погашают валютные выпуски, так как ждут повышения курсов валют к концу года. И, соответственно, все хотят минимизировать курсовые разницы», — пояснил эксперт.

Что повлияло на держателей ценных бумаг?

Финансовый директор одной из компаний, которая сейчас досрочно погашает семилетний выпуск валютных облигаций, рассказал, почему принял такое решение. По его словам, у фирм, которые «выбросили» на рынок такие ценные бумаги, курсовые разницы от переоценки общей суммы выпуска в этом году не учитываются при исчислении налога на прибыль. Так, теперь курсовая разница идет в убыток, не уменьшая сумму, которая облагается этим сбором. При этом у инвесторов (тех, кто покупал облигации) эта же самая курсовая разница пойдет в доход, с которого берется налог.

— Курсовая разница по валютному выпуску не может учитываться в налоговой базе. Если курсовые разницы будут вызывать уплату налога на прибыль, мы их учитываем, а если они понижают налоговую базу, то мы не имеем права их учитывать. Поэтому так и решаем вопрос, — объясняет топ-менеджер.

На погашение долга перед инвесторами конкретно это предприятие направит часть собственной выручки и еще возьмет кредит. Далее команде менеджеров предстоит работа над реструктуризацией задолженности и полным уходом с долгового рынка.

Финансовый директор считает, что изменившееся законодательство влечет краткосрочный рост уплаты налогов, и, по его мнению, это негативно влияет на рынок облигаций, делает проблематичным использование длинных финансовых инструментов в экономике.

— Изначально предприятие выходило на рынок публичного долга, ориентируясь на то, что ставки по валютным ресурсам ниже, чем по рублевым. Поскольку белoрусский рубль дорог, то привлекать средства в рублях на рынке корпоративного долга невыгодно.

Вывод, к которому приходят эмитенты, обратившиеся в myfin.by, вынужденные досрочно погашать свои бонды: налоговое законодательство закрыло окно возможностей для реального сектора, которое до сих пор помогало развиваться.

«Все хотят минимизировать курсовые разницы»

Cитуацию прокомментировал гендиректор Finup24 Александр Маковецкий.

— Многие эмитенты сейчас досрочно погашают валютные выпуски, так как ждут повышения курсов валют к концу года. И, соответственно, все хотят минимизировать курсовые разницы. Мы видим, что сейчас торгуется очень много валютных бумаг Минфина. И если раньше их продавали с дисконтом, то сейчас он все меньше, потому что сформировано ожидание, что курс все-таки подрастет и, соответственно, на курсовых разницах инвесторы где-то смогут выиграть. А эмитентам, если заранее погасить валютный выпуск, продавая, например, доллар по 3,5 рубля и погашая инвесторам по 2,993 рубля, это тоже выгодно.

В письме МНС «О налоговом учете курсовых разниц» указано:

«У эмитента облигаций курсовые разницы, возникающие при пересчете выраженной в белoрусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимости обязательств по погашению облигаций не включаются в состав внереализационных расходов. Курсовые разницы, возникающие у эмитента облигаций при пересчете выраженных в беларусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, обязательств по выплате процентного дохода, включаются в состав внереализационных расходов».

«У владельца облигаций курсовые разницы, возникающие при пересчете выраженной в белoрусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимости облигаций, процентного дохода подлежат включению в состав внереализационных расходов».

Myfin.by обратился в Министерство по налогам и сборам с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответ получили такой: «Оценка влияния на рынок ценных бумаг не относится к компетенции налоговых органов».

