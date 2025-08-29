закрыть
Через «Каменный Лог» везли сигареты под видом огурцов

  • 29.08.2025, 17:33
  • 1,172
Литовская таможня обнаружила в грузовиках из Беларуси контрабанду на миллионы евро.

Из Беларуси в Литву следовали две фуры с огурцами — груз должен был доехать до российского Калининграда. Однако среди овощей в одном из большегрузов нашли контрабанду на более чем два миллиона евро, рассказала таможня Литвы.

В ночь на 23 августа в литовский погранпереход «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») приехала фура DAF с 20 тоннами огурцов — груз направлялся в российский Калининград, за рулем был россиянин.

При осмотре никаких нарушений не обнаружили. А около 10 утра на пункт пропуска на точно таком же грузовике прибыл еще один гражданин России, который также заявил, что перевозит аналогичный груз — 20 тонн огурцов.

«Перед тем как второй DAF смог приступить к досмотру, таможенники заметили, что водители пытаются пересесть в другой автомобиль и сменить номерные знаки, чтобы первому грузовику, который уже был досмотрен, пришлось бы проходить таможенный контроль еще раз», — отметили в таможне.

При детальном досмотре второй туры среди огурцов обнаружились около 1000 коробок белорусских сигарет NZ Gold Superslims. Их стоимость с учетом литовских налогов составляет 2,4 миллиона евро.

«Количество и стоимость еще предстоит определить, поскольку весь полуприцеп придется разгрузить. Огурцы, многие из которых к моменту проверки уже начали портиться, будут утилизированы», — рассказали в таможне.

Оба водителя-россиянина задержаны. Начато расследование по факту контрабанды и незаконной реализации подакцизных товаров.

