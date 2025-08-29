США продадут Украине тысячи крылатых ракет
CNN узнал сроки поставки.
Крылатые ракеты ERAM, продажу которых одобрил Вашингтон, могут поступить в Украину уже в этом году, пишет CNN (перевод - «Униан») со ссылкой на осведомленный источник.
Издание отмечает, что разрешение на продажу Украине более 3 тысяч ракет с потенциальной дальностью более 400 км появилось на фоне очевидного провала дипломатических усилий США в достижении мирного соглашения между Украиной и РФ.
Хотя администрация Трампа ранее уже одобрила ряд новых военных поставок Украине, они касались обслуживания оборудования, которое уже имеют ВСУ. Поэтому разрешение на поставки ERAM - это первая во времена Трампа крупная продажа именно дополнительного оружия Украине.
- Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что если продажа будет завершена, как ожидалось, ракеты, дальность полета которых составляет 150-280 миль, могут быть доставлены позже в этом году, - пишет CNN.