США продадут Украине тысячи крылатых ракет 29.08.2025, 17:34

2,842

CNN узнал сроки поставки.

Крылатые ракеты ERAM, продажу которых одобрил Вашингтон, могут поступить в Украину уже в этом году, пишет CNN (перевод - «Униан») со ссылкой на осведомленный источник.

Издание отмечает, что разрешение на продажу Украине более 3 тысяч ракет с потенциальной дальностью более 400 км появилось на фоне очевидного провала дипломатических усилий США в достижении мирного соглашения между Украиной и РФ.

Хотя администрация Трампа ранее уже одобрила ряд новых военных поставок Украине, они касались обслуживания оборудования, которое уже имеют ВСУ. Поэтому разрешение на поставки ERAM - это первая во времена Трампа крупная продажа именно дополнительного оружия Украине.

- Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что если продажа будет завершена, как ожидалось, ракеты, дальность полета которых составляет 150-280 миль, могут быть доставлены позже в этом году, - пишет CNN.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com