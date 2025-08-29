закрыть
29 августа 2025, пятница, 18:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США продадут Украине тысячи крылатых ракет

  • 29.08.2025, 17:34
  • 2,842
США продадут Украине тысячи крылатых ракет

CNN узнал сроки поставки.

Крылатые ракеты ERAM, продажу которых одобрил Вашингтон, могут поступить в Украину уже в этом году, пишет CNN (перевод - «Униан») со ссылкой на осведомленный источник.

Издание отмечает, что разрешение на продажу Украине более 3 тысяч ракет с потенциальной дальностью более 400 км появилось на фоне очевидного провала дипломатических усилий США в достижении мирного соглашения между Украиной и РФ.

Хотя администрация Трампа ранее уже одобрила ряд новых военных поставок Украине, они касались обслуживания оборудования, которое уже имеют ВСУ. Поэтому разрешение на поставки ERAM - это первая во времена Трампа крупная продажа именно дополнительного оружия Украине.

- Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что если продажа будет завершена, как ожидалось, ракеты, дальность полета которых составляет 150-280 миль, могут быть доставлены позже в этом году, - пишет CNN.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип