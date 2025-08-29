В одном из цехов «Химволокно» в Гродно произошло ЧП
29.08.2025
Есть пострадавшие.
В одном из цехов «Химволокно» в Гродно произошло аварийное разрушение парового котла, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По предварительной информации, днем 29 августа при плановом переводе парового котла с природного газа на дизельное топливо произошло его аварийное разрушение, в результате которого травмированы два работника котельного цеха. Один из мужчин с ожогами четвертой степени доставлен в медицинское учреждение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи фиксируют обстановку, опрашивают очевидцев, изымают документацию по охране труда и технике безопасности.
Предприятие продолжает работу в штатном режиме, технологические процессы не нарушены.