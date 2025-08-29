закрыть
29 августа 2025, пятница
Ермак встретился с Уиткоффом в США

  • 29.08.2025, 18:17
  • 1,212
Ермак встретился с Уиткоффом в США
Андрей Ермак

Первые детали.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщил Андрей Ермак в соцсети X.

По словам руководителя ОП, во встрече также участвовал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Главный приоритет - продвигать реальную дипломатию и обеспечить выполнение всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите. Мы координируем наши усилия», - рассказал Ермак.

По его словам, он в начале встречи проинформировал спецпредставителя президента США о военных преступлениях, которые Россия совершает против мирных городов Украины. В частности, речь шла об ударе по Киеву, в результате которого погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

Ермак обратил внимание, что РФ не выполняет необходимых для завершения войны вещей и затягивает боевые действия. Он заверил, что Украина поддерживает стремление президента США Дональда Трампа и всех партнеров достичь справедливого мира как можно скорее, а также приветствует все мирные инициативы США. Но Россия все это блокирует.

«Мы открыты для прямых переговоров на уровне лидеров и готовы обсуждать самый широкий круг вопросов. Мы считаем, что необходим глобальный нажим, чтобы Россия действительно была готова двигаться к миру и, в частности, провести критически важные встречи лидеров для этой цели», - добавил он.

