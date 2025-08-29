закрыть
Зеленский назвал направление, где ситуация самая серьезная

  • 29.08.2025, 18:31
Зеленский назвал направление, где ситуация самая серьезная

Россияне готовят наступательные действия.

Ситуация на Покровском направлении остается серьезной, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

«Покровское направление — самое серьезное сегодня», — сказал он. «Они [российские подразделения] готовят в любом случае наступательные действия», — сказал Зеленский (цитата по телеканалу TSN).

Покровск — город, расположенный в 66 км к северо-западу от Донецка. Он находится неподалеку от административной границы Днепропетровской области и контролируется украинскими военными.

Украинский президент отметил, что ВСУ ведут активные действия в Харьковской области и на Донбассе. Зеленский добавил, что на Запорожском направлении изменений нет, «однако там опасно».

