Белоруску удивили поборы в школе

  • 29.08.2025, 18:43
Родители покупают даже швабры.

Белоруску удивили поборы в школе. Родителям приходится покупать даже швабру.

«На счет школы — 20 рублей, на класс — 45. А теперь ещё список: туалетная бумага, полотенца, салфетки, стаканчики, пакеты для мусора, средства для уборки, бумага и даже швабра», - сообщила белоруска.

В комментариях пользователи поддержали женщину. Кто-то посоветовал написать письмо в Минобразование с вопросом, как школа прошла приёмку к учебному году, если в классе нет даже швабры. Другие уверены, что деньги, выделенные на школу, уходят «в чьи-то карманы».

Родители поделились и своими примерами. В одной семье — двое детей, в 3-м и 8-м классе. В 3-м классе: 10 рублей в фонд школы и 70 рублей на класс. В 8-м: 10 рублей в фонд школы и 50 рублей на класс. Родители уверены, что в течение года суммы еще будут расти.

В комментариях пользователи также показали список для детского сада. Он оказался еще более внушительным.

