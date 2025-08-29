Франция и Германия предоставят Украине больше систем ПВО 29.08.2025, 18:53

Об этом заявили канцлер Германии и президент Франции.

Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны и будут теснее работать в сфере безопасности.

Об этом сообщает The Guardian и AFP.

Как сообщается, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон сделали заявление по итогам 25-го франко-германского Совета министров в Тулоне.

Совместное заявление содержит обязательства начать стратегический диалог по ядерному сдерживанию и более широкой связи политики безопасности двух стран.

В отношении Украины содержится обязательство предоставить больше систем противовоздушной обороны.

«Франция и Германия предоставят Украине дополнительную противовоздушную оборону», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что «несмотря на интенсивные международные дипломатические усилия, Россия не проявляет намерения прекратить свою войну агрессии против Украины».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com