Франция и Германия предоставят Украине больше систем ПВО
- 29.08.2025, 18:53
Об этом заявили канцлер Германии и президент Франции.
Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны и будут теснее работать в сфере безопасности.
Об этом сообщает The Guardian и AFP.
Как сообщается, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон сделали заявление по итогам 25-го франко-германского Совета министров в Тулоне.
Совместное заявление содержит обязательства начать стратегический диалог по ядерному сдерживанию и более широкой связи политики безопасности двух стран.
В отношении Украины содержится обязательство предоставить больше систем противовоздушной обороны.
«Франция и Германия предоставят Украине дополнительную противовоздушную оборону», - говорится в заявлении.
Также отмечается, что «несмотря на интенсивные международные дипломатические усилия, Россия не проявляет намерения прекратить свою войну агрессии против Украины».