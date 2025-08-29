закрыть
Франция и Германия предоставят Украине больше систем ПВО

  • 29.08.2025, 18:53
Франция и Германия предоставят Украине больше систем ПВО

Об этом заявили канцлер Германии и президент Франции.

Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны и будут теснее работать в сфере безопасности.

Об этом сообщает The Guardian и AFP.

Как сообщается, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон сделали заявление по итогам 25-го франко-германского Совета министров в Тулоне.

Совместное заявление содержит обязательства начать стратегический диалог по ядерному сдерживанию и более широкой связи политики безопасности двух стран.

В отношении Украины содержится обязательство предоставить больше систем противовоздушной обороны.

«Франция и Германия предоставят Украине дополнительную противовоздушную оборону», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что «несмотря на интенсивные международные дипломатические усилия, Россия не проявляет намерения прекратить свою войну агрессии против Украины».

