29 августа 2025, пятница
Зеленский: Мы не хотим второго Будапештского меморандума и минских соглашений

3
  • 29.08.2025, 19:11
  • 1,658
Украина хочет юридически закрепленных гарантий от ЕС и США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет, чтобы гарантии безопасности от стран Европы и Соединенных Штатов Америки были юридически закреплены. Украине не нужен еще один Будапештский меморандум, сказал Зеленский во время брифинга, который транслировало «Суспільне».

«Что мы хотим? Чтобы эти гарантии безопасности от ключевых стран Европы и от США были поддержаны парламентами и Конгрессом... Мы не хотим второго Будапештского меморандума, мы не хотим минские соглашения. Мы хотим серьезный документ», - сказал президент.

По его словам, Украина представит союзникам определение базовых вещей относительно гарантий безопасности. В то же время Зеленский не смог назвать даты, когда на следующей неделе будет происходить диалог с союзниками по этим гарантиям.

«Мы хотим сначала построить инфраструктуру и понимать, какая будет эта «хореография» этого, и это очень важно», - сказал Зеленский.

Зеленский также назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины, Первый блок касается сохранения нынешней численности армии. Второй блок касается НАТО — речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии. Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

