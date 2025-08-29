закрыть
29 августа 2025, пятница
Соболенко рассказала, как она стала Ариной Тайбрейколенко

2
  • 29.08.2025, 19:19
Соболенко рассказала, как она стала Ариной Тайбрейколенко

В этом сезоне белорусская теннисистка выиграли 19 из 20 тай‑брейков.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос о своем прозвище Арина Тайбрейколенко и рассказала о ключе к успеху на US Open. В матче второго круга Открытого чемпионата США Арина одолела 22-летнюю россиянку Полину Кудерметову, выиграв один из сетов на тай-брейке, — 7:6 (7:4), 6:2.

— Вас уже прозвали Арина Тайбрейколенко. В этом сезоне вы выиграли 19 из 20 тай‑брейков — больше, чем любая другая теннисистка. Почему вы так хороши в самые ключевые моменты игры?

— Честно говоря, не знаю. Просто стараюсь оставаться агрессивной и бороться за каждое очко. Я понимаю, что любое очко может стать переломным в сете, поэтому держусь и играю активно.

— Вы пытаетесь повторно взять титул на US Open. В чем ключ к успеху здесь?

— Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе. Я знаю, что если смогу показать свою игру и бороться за каждое очко, у меня будут шансы. Все, что я стараюсь делать, — это концентрироваться на себе и показывать наилучшую борьбу каждый раз, когда играю перед вами, — сказала Соболенко в интервью на корте, цитирует «Чемпионат».

В следующем круге Соболенко встретится с 22-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (30 ВТА).

