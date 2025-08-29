закрыть
29 августа 2025, пятница, 20:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пятый крупный российский НПЗ остановился

3
  • 29.08.2025, 19:41
  • 2,966
Пятый крупный российский НПЗ остановился

Куйбышевский НПЗ «Роснефти» атаковали дроны.

Куйбышевский НПЗ «Роснефти» остановил переработку нефти 28 августа после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, на заводе мощностью 7 млн тонн в год были, были повреждены обе установки первичной переработки нефти — каждая производительностью 10 тысяч тонн в сутки.

Также на НПЗ, который входит в самарскую группу «Роснефти» и за прошлый год произвел 800 тысяч тонн бензина и 1,3 млн тонн дизеля, были повреждены некоторые вторичные процессы, сказали источники.

Куйбышевский НПЗ стал пятым крупным заводом, прекратившим производство в августе из-за атак дронов. 2 августа после удара БПЛА остановился Новокуйбышевский НПЗ (также входит в Самарскую группу «Роснефти), 11 августа остановил прием сырья Саратовский НПЗ. 15 августа стало известно об остановке Волгоградского НПЗ «Лукойла», крупнейшего на юге России. В тот же день после атаки дронов прекратил прием нефти на переработку Сызранский НПЗ.

Кроме того, 2 августа около половины мощностей остановил НПЗ в Рязани, самый крупный из заводов «Роснефти», топливо с которого идет на продажу в том числе в московский регион. Неясной остается судьба Новошахтинского НПЗ, единственного в Ростовской области, который горел 5 дней после атаки БПЛА.

По подсчетам Reuters, из-за дронов российский нефтяные компании потеряли 17% мощностей по нефтепереработке. Объем простаивающих мощностей НПЗ в августе установил исторический рекорд — 6,4 млн тонн, или 23%.

Тем не менее, говорили источники Reuters, сопоставимого падения производства в топлива в России пока не произошло. По их словам, нефтяные компании сократили выпуск в августе лишь на 5%, поскольку проблемы на пострадавших заводах были компенсированы увеличением загрузки действующих НПЗ.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип