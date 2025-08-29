Пятый крупный российский НПЗ остановился 3 29.08.2025, 19:41

2,966

Куйбышевский НПЗ «Роснефти» атаковали дроны.

Куйбышевский НПЗ «Роснефти» остановил переработку нефти 28 августа после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, на заводе мощностью 7 млн тонн в год были, были повреждены обе установки первичной переработки нефти — каждая производительностью 10 тысяч тонн в сутки.

Также на НПЗ, который входит в самарскую группу «Роснефти» и за прошлый год произвел 800 тысяч тонн бензина и 1,3 млн тонн дизеля, были повреждены некоторые вторичные процессы, сказали источники.

Куйбышевский НПЗ стал пятым крупным заводом, прекратившим производство в августе из-за атак дронов. 2 августа после удара БПЛА остановился Новокуйбышевский НПЗ (также входит в Самарскую группу «Роснефти), 11 августа остановил прием сырья Саратовский НПЗ. 15 августа стало известно об остановке Волгоградского НПЗ «Лукойла», крупнейшего на юге России. В тот же день после атаки дронов прекратил прием нефти на переработку Сызранский НПЗ.

Кроме того, 2 августа около половины мощностей остановил НПЗ в Рязани, самый крупный из заводов «Роснефти», топливо с которого идет на продажу в том числе в московский регион. Неясной остается судьба Новошахтинского НПЗ, единственного в Ростовской области, который горел 5 дней после атаки БПЛА.

По подсчетам Reuters, из-за дронов российский нефтяные компании потеряли 17% мощностей по нефтепереработке. Объем простаивающих мощностей НПЗ в августе установил исторический рекорд — 6,4 млн тонн, или 23%.

Тем не менее, говорили источники Reuters, сопоставимого падения производства в топлива в России пока не произошло. По их словам, нефтяные компании сократили выпуск в августе лишь на 5%, поскольку проблемы на пострадавших заводах были компенсированы увеличением загрузки действующих НПЗ.

