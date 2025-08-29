У белорусов перестанут работать карточки популярного банка
- 29.08.2025, 20:01
Будут проводиться технические работы.
Белорусам вновь испытают неудобства во время пользования карточками. На этот раз речь идет о держателей «пластика» от Сбер Банка.
На сайте финансовой организации рассказали, что возможны перерывы в обслуживании владельцев карточек банка в части выполнения операций в удаленных каналах.
Речь идет об Сбербанк Онлайн, банкоматах с функцией приема платежей, инфокиосках, платежных терминалах, задержки в доставке СМС-сообщений.
Также будут перерывы при оформлении кредитов, в работе с сайтом Банка, сервисами OpenApi, Партнер-онлайн, СберПрайм, при осуществлении операций самоинкассации, при работе с Системой мгновенных платежей, Сбербанк Бизнес онлайн.
Проблемы возникнут при по погашении кредитов и пополнении карт через ЕРИП.
Дело в технических работах, которые банк планирует провести на своих серверах с 22:00 31 августа до 08:30 01 сентября 2025 года.