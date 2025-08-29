закрыть
У белорусов перестанут работать карточки популярного банка

  • 29.08.2025, 20:01
У белорусов перестанут работать карточки популярного банка

Будут проводиться технические работы.

Белорусам вновь испытают неудобства во время пользования карточками. На этот раз речь идет о держателей «пластика» от Сбер Банка.

На сайте финансовой организации рассказали, что возможны перерывы в обслуживании владельцев карточек банка в части выполнения операций в удаленных каналах.

Речь идет об Сбербанк Онлайн, банкоматах с функцией приема платежей, инфокиосках, платежных терминалах, задержки в доставке СМС-сообщений.

Также будут перерывы при оформлении кредитов, в работе с сайтом Банка, сервисами OpenApi, Партнер-онлайн, СберПрайм, при осуществлении операций самоинкассации, при работе с Системой мгновенных платежей, Сбербанк Бизнес онлайн.

Проблемы возникнут при по погашении кредитов и пополнении карт через ЕРИП.

Дело в технических работах, которые банк планирует провести на своих серверах с 22:00 31 августа до 08:30 01 сентября 2025 года.

