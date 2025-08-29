закрыть
29 августа 2025, пятница, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Между Ираном и Россией заискрило

  • 29.08.2025, 20:27
Между Ираном и Россией заискрило

МИД РФ осудил «одиозные и вопиющие» заявления из Ирана в адрес Кремля.

В некоторых СМИ Ирана распространяются «недостоверные публикации о внешней политике России с целью бросить тень на дружественные российско-иранские отношения», заявил российский МИД.

В этих материалах говорится, что Москва не является «надежным партнером» Тегерана и не помогла ему «должным образом» во время 12-дневной войны с Израилем. МИД заявил, что появление таких сведений является «скоординированной дезинформационной кампанией», проводимой «враждебными» для двух стран силами.

«Наиболее одиозная мысль была высказана членом иранского Совета по определению целесообразности принимаемых решений [Мохаммедом] Садром, который 24 августа бездоказательно заявил в видеоинтервью, что «Россия передала Израилю разведывательную информацию с точными координатами всей иранской ПВО», — говорится в заявлении МИДа.

Материал со словами Садра выпускала «Би-би-си на фарси».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип