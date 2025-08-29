Между Ираном и Россией заискрило
- 29.08.2025, 20:27
МИД РФ осудил «одиозные и вопиющие» заявления из Ирана в адрес Кремля.
В некоторых СМИ Ирана распространяются «недостоверные публикации о внешней политике России с целью бросить тень на дружественные российско-иранские отношения», заявил российский МИД.
В этих материалах говорится, что Москва не является «надежным партнером» Тегерана и не помогла ему «должным образом» во время 12-дневной войны с Израилем. МИД заявил, что появление таких сведений является «скоординированной дезинформационной кампанией», проводимой «враждебными» для двух стран силами.
«Наиболее одиозная мысль была высказана членом иранского Совета по определению целесообразности принимаемых решений [Мохаммедом] Садром, который 24 августа бездоказательно заявил в видеоинтервью, что «Россия передала Израилю разведывательную информацию с точными координатами всей иранской ПВО», — говорится в заявлении МИДа.
Материал со словами Садра выпускала «Би-би-си на фарси».