Белорус проспал явку в военкомат
- 29.08.2025, 20:37
Что решил суд.
Суд рассмотрел дело 19-летнего жителя Гомеля, который не пришел в военный комиссариат по полученной повестке.
Молодой человек подлежал очередному призыву на срочную военную службу.
Ему была своевременно вручена повестка с требованием явиться в военкомат.
Однако сделать этого парень не успел, объяснив, что просто проспал назначенное время.
Проснувшись и осознав, что опоздал, гомельчанин решил не ехать в военкомат вообще. Он продолжил заниматься личными делами.
Когда представитель военкомата позвонил ему, чтобы выяснить причину неявки, молодой человек солгал, сказав, что находится в поликлинике.
Подсудимый сознался в своем поступке. Суд, учитывая личность молодого человека и все обстоятельства дела, признал его виновным по ч. 1 ст. 435 УК Беларуси.
В качестве наказания гомельчанину назначили общественные работы.