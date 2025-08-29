закрыть
В Украине в официальный обиход ввели термин «рашизм»

  • 29.08.2025, 20:42
В Украине в официальный обиход ввели термин «рашизм»

Президент Украины подписал закон о национальной памяти и борьбе с «рашизмом».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа», которым впервые на законодательном уровне закреплено определение термина «рашизм». Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

Согласно документу, рашизм трактуется как разновидность тоталитарной идеологии и практик, лежащих в основе «российского нацистского тоталитарного режима». Эта идеология, уточняется в законе, опирается на традиции российского шовинизма и империализма, а также использует практики, характерные для коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов.

Закон подчеркивает, что с начала вооруженной агрессии против Украины Россия активно манипулирует историческими фактами, пытаясь исказить украинскую историю, навязать тезис об «общем наследии» и оправдать войну квазиисторическими нарративами. Новый закон должен стать инструментом противодействия подобной пропаганде и способом консолидации общества вокруг единого понимания прошлого.

Помимо термина «рашизм», в документе закреплены такие понятия, как «война за независимость Украины», «преступления против украинского народа» и «историческая антиукраинская пропаганда». Также предусмотрено, что раз в пять лет Кабинет министров по представлению Украинского института национальной памяти будет утверждать Государственную стратегию восстановления и сохранения национальной памяти и план мероприятий по ее реализации.

