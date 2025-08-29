Axios: Трамп может готовить операцию по свержению режима Мадуро в Венесуэле 3 29.08.2025, 21:04

США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим диктатора Николаса Мадуро. Вашингтон уже пообещал 50 млн долларов за помощь в его поимке.

Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными. Среди кораблей - три эсминца, которые несут управляемые ракеты. Также к берегам Венесуэлы перебросили как минимум одну подлодку.

По информации Axios, даже самые близкие советники президента США Дональда Трампа не уверены в том, что корабли с солдатами были переброшены к Венесуэле в рамках операции по борьбе с наркоторговлей. Они допускают операцию по свержению власти в Каракасе.

В частности, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уже намекнула на двусмысленность миссии, отметив, что США считают Мадуро «беглым главарем» наркокартеля, а не законным президентом Венесуэлы.

«Это на 105% про нарко-терроризм, но если Мадуро окажется больше не у власти, никто не будет плакать», - рассказал журналистам неназванный представитель администрации Трампа.

Еще один чиновник администрации допустил, что США могут провести операцию, похожую на ту, что прошла в 1989 году, когда был захвачен президент Панамы Мануэль Норьега, которого также обвиняли в наркоторговле.

«Оставить Мадуро у власти в Венесуэле - это как назначить Джеффри Эпштейна заведовать детским садом», - сказал еще один советник Трампа.

Axios обратило внимание, что в составе группировки, которую направили к берегам Венесуэлы, - 2200 морских пехотинцев. И это вряд ли типично для операций, которые направлены на борьбу с наркокартелями.

В свою очередь Мадуро уже обвинил США в попытке свержения режима.

«То, чем они угрожают Венесуэле - смена режима, военная террористическая атака - это аморально, преступно и незаконно», - заявил он.

При этом союзник Мадуро по левому лагерю, президент Колумбии Густаво Петро распространил вброс росСМИ, в котором США обвиняют в намерении захватить нефть Венесуэлы.

Как пишет издание, главная надежда администрации США заключается в том, что Мадуро либо добровольно уйдет с поста, либо будет устранен военнослужащими, которые рассчитывают получить вознаграждение или наладить отношения с Вашингтоном.

Прямое вторжение кажется маловероятным, однако чиновники почти наверняка ожидают активные перехваты подозрительных кораблей с наркотиками у венесуэльских берегов.

«Некоторые суда, безусловно, будут задержаны или уничтожены», - отметил один из источников журналистов.

Возможны также авиаудары, при этом потенциальными целями называют малонаселенные джунгли с плантациями коки или территориями деятельности картелей, а также недавно построенный российский завод боеприпасов.

Часть советников Трампа допускает, что Мадуро может стать целью удара дрона, поскольку он официально признан террористом, хотя источники Axios считают такой сценарий маловероятным.

