Где в Беларуси еще можно купаться

Где в Беларуси еще можно купаться1
- 29.08.2025, 21:19
Обновленные данные на конец августа.
В преддверии завершения лета Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обновил список безопасных для купания водоемов.
По результатам последней проверки, проведенной на неделе, исследовано 742 пробы воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Из них 31 проба не прошла санитарные нормативы, а 13 – микробиологические.
На основании анализа сняты запреты на купание на следующих водоемах:
река Сож, левый берег (поселок Ченки, набережная),
озеро Комарино (Рогачевский район),
озеро Святое (Рогачевский район),
пруд Селище (Кировск).
В то же время появился новый полный запрет на купание и водный спорт – он касается центрального пляжа в Гродно.
Также остаются в силе ограничения, введенные ранее:
Полный запрет на купание и водный спорт:
пляж «Каскад-1» в Гомеле,
правобережные зоны отдыха в Мозыре (у гребной базы и дома № 9 на ул. Советской),
пляжи на Днепре в Жлобине (в парке «Приднепровский» и у Центра олимпийского резерва),
зона купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно),
городской пляж на Днепре в Могилеве,
пляжи на Днепре у ул. Фатина и Печерского водохранилища (Могилев),
пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи,
пруд в деревне Вильчицы (Могилевский район).
Временные ограничения на купание для детей (взрослым купание и водный спорт разрешены):
центральный городской пляж на Днепре в Рогачеве (800 м юго-восточнее 2-го Колхозного переулка),
пляж санатория «Сосны» (Мозырский район, река Припять),
детский пляж зоны Солигорского водохранилища.