29 августа 2025, пятница, 22:21
Где в Беларуси еще можно купаться

1
  • 29.08.2025, 21:19
Где в Беларуси еще можно купаться

Обновленные данные на конец августа.

В преддверии завершения лета Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обновил список безопасных для купания водоемов.

По результатам последней проверки, проведенной на неделе, исследовано 742 пробы воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Из них 31 проба не прошла санитарные нормативы, а 13 – микробиологические.

На основании анализа сняты запреты на купание на следующих водоемах:

река Сож, левый берег (поселок Ченки, набережная),

озеро Комарино (Рогачевский район),

озеро Святое (Рогачевский район),

пруд Селище (Кировск).

В то же время появился новый полный запрет на купание и водный спорт – он касается центрального пляжа в Гродно.

Также остаются в силе ограничения, введенные ранее:

Полный запрет на купание и водный спорт:

пляж «Каскад-1» в Гомеле,

правобережные зоны отдыха в Мозыре (у гребной базы и дома № 9 на ул. Советской),

пляжи на Днепре в Жлобине (в парке «Приднепровский» и у Центра олимпийского резерва),

зона купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно),

городской пляж на Днепре в Могилеве,

пляжи на Днепре у ул. Фатина и Печерского водохранилища (Могилев),

пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи,

пруд в деревне Вильчицы (Могилевский район).

Временные ограничения на купание для детей (взрослым купание и водный спорт разрешены):

центральный городской пляж на Днепре в Рогачеве (800 м юго-восточнее 2-го Колхозного переулка),

пляж санатория «Сосны» (Мозырский район, река Припять),

детский пляж зоны Солигорского водохранилища.

