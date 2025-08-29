Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем 29.08.2025, 21:48

Об этом заявил глава МИД Турции.

Турция решила прекратить все торговые и экономические связи с Израилем. Анкара закрыла свои порты для израильских судов, а воздушное пространство - для самолетов.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает Anadolu.

Фидан отметил, что эти шаги стали ответом на действия Израиля в Секторе Газа, а также на удары по Сирии, Йемену и Ливану.

По его словам, Турция прекратила всю торговлю с Израилем, закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов и не позволяет турецким кораблям заходить в израильские порты.

Турецкие порты также запрещено использовать для контейнеровозов, перевозящих оружие и боеприпасы для Израиля.

«С участием 52 стран мы начали значительную международную инициативу в ООН, призывая к прекращению поставок оружия и боеприпасов, питающих военную машину Израиля», - заявил министр.

Глава МИД Турции назвал правительство Израиля «расистским», а военную операцию против ХАМАС в Газе - «геноцидом».

Также Фидан обвинил Израиль в расширении оккупации Голанских высот и атаках на сирийскую территорию, включая удары по Дамаску.

