Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем
- 29.08.2025, 21:48
- 1,086
Об этом заявил глава МИД Турции.
Турция решила прекратить все торговые и экономические связи с Израилем. Анкара закрыла свои порты для израильских судов, а воздушное пространство - для самолетов.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает Anadolu.
Фидан отметил, что эти шаги стали ответом на действия Израиля в Секторе Газа, а также на удары по Сирии, Йемену и Ливану.
По его словам, Турция прекратила всю торговлю с Израилем, закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов и не позволяет турецким кораблям заходить в израильские порты.
Турецкие порты также запрещено использовать для контейнеровозов, перевозящих оружие и боеприпасы для Израиля.
«С участием 52 стран мы начали значительную международную инициативу в ООН, призывая к прекращению поставок оружия и боеприпасов, питающих военную машину Израиля», - заявил министр.
Глава МИД Турции назвал правительство Израиля «расистским», а военную операцию против ХАМАС в Газе - «геноцидом».
Также Фидан обвинил Израиль в расширении оккупации Голанских высот и атаках на сирийскую территорию, включая удары по Дамаску.