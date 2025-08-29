закрыть
29 августа 2025, пятница
В Минске закрывают популярный французский ресторан

  • 29.08.2025, 22:15
В Минске закрывают популярный французский ресторан

Его последний рабочий день будет в субботу.

В Минске закрывается французский ресторан Le Cro Cro. Его последний рабочий день будет в субботу, 30 августа, пишет Office Life.

Ресторан работал три года на проспекте Независимости, 32, в здании, где находится офис Сбербанка. В меню были устрицы, луковый суп, фуа-гра, гребешки, а основные блюда стоили от 42 рублей.

Ранее в этой самой локации в мае закрылся ресторан «Сириус М», а в сентябре здесь откроется танцевальный бар российского музыканта Сергея Жукова.

