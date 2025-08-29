В Минске закрывают популярный французский ресторан
Его последний рабочий день будет в субботу.
В Минске закрывается французский ресторан Le Cro Cro. Его последний рабочий день будет в субботу, 30 августа, пишет Office Life.
Ресторан работал три года на проспекте Независимости, 32, в здании, где находится офис Сбербанка. В меню были устрицы, луковый суп, фуа-гра, гребешки, а основные блюда стоили от 42 рублей.
Ранее в этой самой локации в мае закрылся ресторан «Сириус М», а в сентябре здесь откроется танцевальный бар российского музыканта Сергея Жукова.