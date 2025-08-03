Итальянские журналисты нашли виллу сына путинистки Матвиенко 3.08.2025, 1:33

Иллюстративное фото

Активы он перевел в Сан-Марино.

Сын спикера российского Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей живет на вилле в итальянском городе Пезаро на побережье Адриатического моря. Об этом говорится в материале итальянского издания Linkiesta.

Вместе с ним на вилле живет его жена Юлия — основательница бренда одежды JM Studios.

Итальянские журналисты отмечают, что компания не ведет никакой деятельности, это «фактически неработающая структура, используемая исключительно для владения и управления недвижимостью». У Сергея Матвиенко, по данным Linkiesta, есть итальянский налоговый номер, но никакой деятельности он не ведет. «НДС нужен лишь для создания видимости „присутствия“, обеспечивающего право на проживание, банковские счета и доступ к местным услугам», — отмечают журналисты.

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