Итальянские журналисты нашли виллу сына путинистки Матвиенко
- 3.08.2025, 1:33
Активы он перевел в Сан-Марино.
Сын спикера российского Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей живет на вилле в итальянском городе Пезаро на побережье Адриатического моря. Об этом говорится в материале итальянского издания Linkiesta.
Вместе с ним на вилле живет его жена Юлия — основательница бренда одежды JM Studios.
Итальянские журналисты отмечают, что компания не ведет никакой деятельности, это «фактически неработающая структура, используемая исключительно для владения и управления недвижимостью». У Сергея Матвиенко, по данным Linkiesta, есть итальянский налоговый номер, но никакой деятельности он не ведет. «НДС нужен лишь для создания видимости „присутствия“, обеспечивающего право на проживание, банковские счета и доступ к местным услугам», — отмечают журналисты.