В Москве задержали главу азербайджанской диаспоры Урала
- 3.08.2025, 3:44
Против него возбудили два уголовных дела.
Председателя организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински задержали в Москве и доставили на допрос в Следственный комитет в Екатеринбурге, сообщает издание 66.ru со ссылкой на источник.
Эту же информацию подтверждает собеседник E1.ru из окружения главы азербайжанского диаспоры Урала. По его словам, в настоящее время Шыхлински участвует в следственных действиях по одному из уголовных дел, по которым ранее прошли задержания.
Тем временем источник 66.ru утверждает, что в отношении Шыхлински возбуждены два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Точный статус главы диаспоры пока неизвестен.
В конце июля стало известно, что МВД России объявило Шахина Шыхлински в розыск.