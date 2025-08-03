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В Москве задержали главу азербайджанской диаспоры Урала

  • 3.08.2025, 3:44
В Москве задержали главу азербайджанской диаспоры Урала
Шахин Шыхлински

Против него возбудили два уголовных дела.

Председателя организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински задержали в Москве и доставили на допрос в Следственный комитет в Екатеринбурге, сообщает издание 66.ru со ссылкой на источник.

Эту же информацию подтверждает собеседник E1.ru из окружения главы азербайжанского диаспоры Урала. По его словам, в настоящее время Шыхлински участвует в следственных действиях по одному из уголовных дел, по которым ранее прошли задержания.

Тем временем источник 66.ru утверждает, что в отношении Шыхлински возбуждены два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Точный статус главы диаспоры пока неизвестен.

В конце июля стало известно, что МВД России объявило Шахина Шыхлински в розыск.

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