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Украинские партизаны устроили железнодорожную диверсию в Запорожской области

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  • 3.08.2025, 8:10
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Украинские партизаны устроили железнодорожную диверсию в Запорожской области

Парализовано движение по направлению к Бердянску.

Агент партизанского движения «АТЕШ» парализовал движение железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску в Запорожской области.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Отмечается, что агент движения сжег релейный шкаф возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области на отрезке железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску.

Уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск на Запорожском направлении.

«Мы выбрали это место не случайно. По этой ветке регулярно перевозятся военные грузы - техника, топливо и личный состав», - говорится в сообщении.

Движение также обнародовало фото и видео партизанской диверсии.

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