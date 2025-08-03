Украинские партизаны устроили железнодорожную диверсию в Запорожской области

Украинские партизаны устроили железнодорожную диверсию в Запорожской области1
- 3.08.2025, 8:10
- 1,294
Парализовано движение по направлению к Бердянску.
Агент партизанского движения «АТЕШ» парализовал движение железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску в Запорожской области.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
Отмечается, что агент движения сжег релейный шкаф возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области на отрезке железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску.
Уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск на Запорожском направлении.
«Мы выбрали это место не случайно. По этой ветке регулярно перевозятся военные грузы - техника, топливо и личный состав», - говорится в сообщении.
Движение также обнародовало фото и видео партизанской диверсии.