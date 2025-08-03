Уиткофф будет в Москве уже сегодня 3 3.08.2025, 8:30

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Стив Уиткофф

Визит может дать определенные результаты.

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в воскресенье посетит Москву. Визит может дать определенные результаты.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, в интервью телеканалу WHO13.

Дипломат отметил, что Украина и Россия должны согласились на мирное соглашение и «просто прекратить убийства».

Он отметил, что еженедельно на поле боя гибнут тысячи солдат, а сотни граждан - обычных людей в Украине - погибают или получают ранения во время ночных атак.

«Визит посла Уиткоффа в Москву в эти выходные, вероятно, даст определенные результаты», - заявил Уитакер.

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