Уиткофф будет в Москве уже сегодня

Уиткофф будет в Москве уже сегодня3
- 3.08.2025, 8:30
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Визит может дать определенные результаты.
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в воскресенье посетит Москву. Визит может дать определенные результаты.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, в интервью телеканалу WHO13.
Дипломат отметил, что Украина и Россия должны согласились на мирное соглашение и «просто прекратить убийства».
Он отметил, что еженедельно на поле боя гибнут тысячи солдат, а сотни граждан - обычных людей в Украине - погибают или получают ранения во время ночных атак.
«Визит посла Уиткоффа в Москву в эти выходные, вероятно, даст определенные результаты», - заявил Уитакер.
Дедлайн Трампа для РФ
Президент США Дональд Трамп 29 июля сократил до 10 дней крайний срок для достижения Россией мира с Украиной. Новый дедлайн истекает 8 августа.