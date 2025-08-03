«360 баллов и не прошла на платное, что вообще происходит?» 8 3.08.2025, 8:47

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Почему белорусам все сложнее поступить в вуз.

В TikTok появляется все больше видео, где абитуриенты жалуются на слишком высокие баллы для поступления в беларусские вузы. Портал BGmedia поговорил с экспертом на эту тему.

«Я плакала. Один балл не хватило на бюджет»

Белоруска не прошла на бюджет по специальности «начальное образование» — ей не хватило всего одного балла. Девушка набрала 307 из 400, в то время как проходной балл составил 308. Родители были готовы оплатить учебу, но она решила пойти на платное обучение по направлению «психология». Среди плюсов, по ее словам, — отсутствие «отработки» после выпуска. Минусы — отсутствие стипендии и ограниченные финансы в семье.

«Но другого выбора нет», — сказала она.

На фоне слез и тревоги — полное непонимание, как этот диплом поможет ей в будущем. Трудоустройство по специальности — вопрос без ответа.

«360 баллов и не прошла на платное. Что вообще происходит?»

Другая девушка в TikTok тоже не скрывает эмоций:

«На «платку» требуют 400 баллов. У меня 360 — и я не прохожу. Это просто капец. Люди по 100 баллов за экзамены получали — и не проходят. Что за бред?!»

Таких видео все больше. Абитуриенты в шоке: кто-то «с 283 баллами летает по всем уникам», другие с отличными результатами не могут найти место.

«Поступление — как челлендж», — подытоживает одна из героинь видео.

И это — не преувеличение.

Что происходит с поступлением в Беларуси?

По официальным данным, в 2025 году количество поступающих в колледжи почти в полтора раза превысило набор в вузы. Министр образования Андрей Иванец заявил, что это отражает потребности экономики: рабочих профессий становится все больше, спрос на среднее специальное и профтехобразование растет.

Но с вузами — другая история. Средние баллы на поступление растут. И даже платное отделение больше не гарантирует поступления — конкурс на некоторые направления, по словам абитуриентов, становится просто непроходимым.

Комментарий эксперта

«Многие подростки просто не понимают, зачем идут в вуз. Решают родители. Идут не по осознанной цели, а по инерции — потому что «так принято». Часто в таком возрасте молодые люди сами не знают, чего хотят, куда хотят, зачем хотят вообще. Они находятся в коконе иррациональных эмоций, где цели и задачи им ставят родители», — считает кандидат социологических наук, специалист по образованию Андрей Лаврухин.

По словам Лаврухина, система работает по старым лекалам.

«Советский образ высшего образования как «элитарного» до сих пор жив в головах родителей. Они выросли в реальности, где диплом вуза открывал двери. Сейчас же он не гарантирует вообще ничего».

Эксперт отмечает, что инфантильность молодых людей во многом поддерживается и школой, и семьей, и самой системой высшего образования:

«На выходе получается перебаюканный великовозрастный ребенок, который не знает, куда ему податься».

Но в итоге, окончив вуз, выпускник попадает в реальность, где распределение — чаще всего в малопривлекательное место с низкой зарплатой, диплом не дает значимого преимущества ни в деньгах, ни в карьере, а вложенные в обучение средства не окупаются.

«Выпускник вуза понимает, что на самом деле высшее образование в наших широтах не дает никаких ожидаемых финансово ощутимых результатов. То есть с одной стороны инерция советского, а с другой стороны — отсутствие какого-то осязаемого горизонта времени, осязаемого прогноза от вложенных средств и усилий за высшее образование. Что оно дает? Понятное дело, что институты высшего образования продают себя тоже. Они как бы накачивают эти ожидания, они их поддерживают все время. То есть это такая игра. Игра с ожиданиями, игра с желаниями. Но действительно реальность все больше противоречит этим ожиданиям и желаниям», — считает собеседник.

По мнению эксперта, сейчас постепенно эти воздушные замки начинают рушиться. Например, в связи с институтом принудительного распределения, когда люди оказываются в ловушке.

А, например, у мужского населения есть более сильная мотивация. Речь о риске попасть в армию. И здесь выбор родителей за этих детей тоже понятен. Особенно в условиях войны. То есть лучше отдать ребенка в институт, чем рисковать, что его пустят в расход.

Почему же тогда выпускники все еще стремятся в вузы?

Потому что альтернативы малоизвестны или считаются «второсортными», говорит Лаврухин.

«В той же Германии, например, сильная система профтеха. Учишься два-три года, получаешь профессию и выходишь на рынок. Это понятно, быстро, выгодно. Не говоря уж об Америке и Англии, где прагматика тоже легко калькулируется. Там есть такая модель, где прописано, за сколько лет вы можете покрыть или вернуть свои расходы на образование. Вы знаете, за какое время вы вернете свои деньги, вложенные на обучение. Даже реклама многих вузов это дает», — рассказывает Лаврухин.

А в наших краях получается, что этого нет. Есть какое-то смутное представление о том, что высшее образование — это круто, это имидж. По мнению собеседника, то, что после этого вы будете дипломированным, безработным — эта реальность не сканируется вообще.

Что делать тем, кто не поступил?

Лаврухин предлагает два варианта.

Первый — пойти в колледж или техникум, освоить профессию. Это дает конкретные навыки и шанс быстро начать зарабатывать.

«Если вы очень хотите учиться дальше, вы можете поступить в техникум, на какую-то профессию, получить ремесло, а потом можете смело ставить себе какие-то сверхцели. Это более краткосрочное обучение, не 5 лет, и это действительно будет востребовано на рынке труда».

Второй — пойти работать.

«Пока тебе 18, у тебя есть возможность попробовать себя, понять, чего ты хочешь. Иногда полезнее на год уйти с рынка образования и посмотреть на рынок труда. И чем раньше произойдет, тем, я думаю, будет лучше».

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