Лукашенко отвели позорную роль 3.08.2025, 8:53

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Как у алкоголика Медведева.

Политолог Борис Пастухов склоняется к мысли, что варварская бомбардировка Киева и последовавшая за ней пресс-конференция диктаторов Путина и Лукашенко на валаамской лавочке преследует цель ослабить хватку ВСУ в небе.

— Все смотрели ужасающие кадры из Киева и пытались понять, для чего Владимир Путин устроил кровавое шоу после слов Трампа о последнем сроке умиротворения. Были версии, что Путин отвергает руку Трампа. Оказалось, Путин торгуется, — подчеркнул политолог в комментарии «Радио Свобода».

И торгуется строго об одной вещи, которую мельком упомянул на встрече с Лукашенко: о готовности предлагать воздушное перемирие. Украинские удары наносят существенный ущерб как российской военной инфраструктуре, так и авиационным гражданским операциям, и чувству безопасности самого Путина, говорит Пастухов.

И приводит в пример недавнее празднование Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге, где за кремлевским правителем ходил охранник с перехватчиком дронов.

Путин решил надавить на размен воздушных угроз, считает эксперт: «Вы нам воздушную угрозу создаете, мы вам создаем воздушную угрозу. Давайте мы это уберем, а дальше продолжим отжимать кровавыми штурмами на фронте эти километры, пока вы не сдадитесь».

И это одновременно признание того, что Москву действительно донимают воздушные атаки Украины, и мини-пиар и пас Трампу на случай, если тот решит его принять.

По мнению Пастухова, Лукашенко продолжает выступать в роли, в которой работает Медведев: выражает ту часть мыслей Путина, которая касается ядерного уничтожения.

При этом Лукашенко выражает ту часть мыслей Путина, которую он сказать тоже не хочет: это попытка загнать в стратегический трек переговоры о капитуляции Украины.

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