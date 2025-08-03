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Эксперт: США дали пощечину РФ и могут поразить десятки целей на ее территории

  • 3.08.2025, 9:15
Эксперт: США дали пощечину РФ и могут поразить десятки целей на ее территории

Ядерный шантаж Медведева сыграл с Москвой злую шутку.

Президент США Дональд Трамп в ответ на угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева приказал отправить две атомные субмарины ближе к стране-агрессору России.

Как сообщил «24 каналу» эксперт по международной безопасности фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, вероятно, к РФ приблизят именно подводные лодки типа «Огайо».

Они опасны тем, что имеют пусковые платформы для десятков крылатых ракет, способных поразить десятки объектов на территории России. Эксперт отмечает, что переброска таких субмарин является абсолютно правильной реакцией Трампа.

Он фактически «дал пощечину» России и послал ей четкий сигнал о том, что США никуда не уйдут из Европы и в случае нападения у них есть инструменты для экстренного реагирования на агрессию.

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