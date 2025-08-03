«Это вопиющий случай!» 6 3.08.2025, 9:25

8,248

Белоруска четыре месяца не может уволиться никакими способами.

В редакцию Onliner написала читательница Татьяна, которая хотела сменить место работы, но столкнулась с проблемами — руководство ни в какую не хочет отпускать сотрудницу. Женщина даже сменила место регистрации, но и это не помогло. Разбираемся, кто прав в этой ситуации и что можно сделать в таких случаях.

«Уважительных причин для увольнения как будто не существует»

— Со мной происходит вопиющий случай на работе. Работаю на сельхозпредприятии и не могу уволиться по контракту в связи с переменой места жительства уже с апреля, — рассказывает Татьяна.

По словам работницы, ее мужу после болезни разрешили только легкий труд, поэтому ему пришлось устроиться на работу в соседнем районе. Не без проблем, но в итоге он смог уволиться и переехал. А Татьяна с детьми осталась в Дзержинском районе, потому что у нее заключен контракт до января 2026 года.

— Сначала муж получил в другом районе прописку. Я написала заявление на увольнение, но наш директор не посчитал это уважительной причиной и не уволил меня.

Однако работница решила добиваться увольнения всеми законными способами. Правда, у нанимателя оказалась другая позиция — оставить сотрудницу на рабочем месте до конца контракта.

— Спустя месяц я с детьми тоже получила прописку по новому месту жительства мужа и опять написала заявление, но снова не была уволена. Рассчитывать на очередной отпуск не приходится. Уже не знаю, что делать. Я материально ответственное лицо, боюсь уволиться за прогулы.

Позиция нанимателя: «Увольнять не обязан»

На первое заявление Татьяны наниматель ответил, что согласно ч. 1 ст. 41 Трудового кодекса срочный трудовой договор расторгается досрочно по требованию работника в нескольких случаях. Это его болезнь или инвалидность, поступление на военную службу по контракту или другая уважительная причина, которая мешает выполнению работы, а также иные случаи, предусмотренные законодательством о труде, коллективным и трудовым договором.

«Согласно ч. 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2023 года №9 «О применении судами законодательства при рассмотрении гражданских дел о прекращении трудовых договоров», к уважительным причинам, препятствующим выполнению работы, могут относиться: изменение места жительства, а также другие причины, исключающие или затрудняющие продолжение работы. Увольнение работника по его требованию в связи со сменой места жительства, изменением регистрации не является во всех случаях обязанностью нанимателя», — говорится в ответе организации.

В ответе на первое заявление наниматель обратил внимание, что у работницы нет доказательств смены места жительства, только копия договора найма арендного жилья.

Документа, который бы подтверждал, что Татьяна действительно изменила место жительства, она не предоставила, посчитал ее наниматель.

Через месяц Татьяна написала аналогичное заявление уже с регистрацией по новому месту жительства. По ее мнению, это уже точно доказывало, что она не может продолжать работу на прежнем месте.

Впрочем, смысл ответа не поменялся — работодатель может, но не обязан увольнять работника из-за переезда.

Наниматель указал, что контракт с Татьяной заключен до 13 января 2026 года и ей предоставили жилье.

«Таким образом, наниматель не усматривает причин, препятствующих продолжению Вами работы по контракту.

На основании изложенного, в Вашем заявлении на увольнение в связи с изменением места жительства отказано», — ответили в организации.

Переезд в другой район — разве это не причина уволиться?

— Смена места жительства является уважительной причиной в случае, если переезд препятствует выполнению работы по трудовому договору. Например, в связи с переездом в другой город или поселок рядом с городом у работника появляются сложности с дорогой до работы — долго, неудобно и тому подобное, — объясняет эксперт по трудовому праву Ася Анисимова.

Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного суда от 21 декабря 2023 года №9 «О применении судами законодательства при рассмотрении гражданских дел о прекращении трудовых договоров», изменение места жительства работника является уважительной причиной расторжения трудового договора по требованию работника, обращает внимание специалист.

Насколько весома причина «невозможность жить отдельно от семьи» в таких случаях? Все-таки муж Татьяны переехал в другой район, а она с детьми вынуждена жить отдельно.

— Полного перечня уважительных причин в законодательстве нет. Главное условие для уважительности причины, по которой возможно увольнение по требованию работника согласно ст. 41 Трудового кодекса, — причина должна исключать или затруднять продолжение работы у этого нанимателя.

Доказательства уважительности причин досрочного расторжения трудового договора предоставляются работником.

Наниматель самостоятельно оценивает уважительность заявленной работником причины и, действительно, вправе отказать в увольнении.

— Имеет ли значение, что муж Татьяны после болезни может выполнять только легкий труд и устроился в другом районе?

— Сам по себе переезд в другую местность (не важно, по какой причине) — основание для расторжения трудового договора (контракта) по требованию работника. Основными и достаточными доказательствами переезда работника, по моему мнению, будут изменение регистрации в паспорте, договор купли-продажи или аренды жилого помещения в другой местности. Прочие доказательства уважительности причины переезда будут дополнительными.

А что тогда считается уважительной причиной?

Список таких причин открытый, то есть сам наниматель должен посчитать причину уважительной.

— Уважительной причиной для досрочного расторжения контракта по требованию работника является любая причина, затрудняющая или исключающая продолжение работы у конкретного нанимателя. Полного перечня таких причин в законодательстве нет, в связи с чем уважительность каждой отдельной причины оценивает наниматель, после чего принимает решение об увольнении по этому основанию.

Какие документы нужны, чтобы уволиться?

Для подтверждения переезда в другую местность не всегда достаточно одной регистрации в паспорте.

— Например, работник зарегистрирован в Молодечно, но устроился на работу в Минске. Через некоторое время он требует увольнения в связи с изменением места жительства, предъявляя регистрацию в Молодечно, которая у него уже была при приеме на работу.

Если же работник поменял регистрацию во время работы, как это сделала Татьяна, то, по моему мнению, это уже будет достаточным основанием для подтверждения изменения места жительства. Достаточным доказательством подтверждения переезда также будет договор аренды жилого помещения в другой местности (оригинал такого договора или копия, заверенная в установленном порядке), даже в случае, если регистрация в паспорте такого работника пока что не поменялась.

А если работодатель предоставил жилье?

Наличие жилья от нанимателя (договор аренды от организации) не может быть аргументом против увольнения. Работник вправе изменять свое место жительство (переезжать в другую местность) по своему усмотрению.

Что делать, если не хотят увольнять?

— Татьяне следует обратиться в суд. И если она реально переехала в другой район области (не важно, по каким причинам), то суд будет на стороне работника.

В суде по таким спорам могут запросить дополнительные документы, подтверждающие фактический переезд и невозможность выполнять работу у нанимателя. Нанимателю нужно будет доказать отсутствие фактического переезда работника. Суд отказывает работнику в увольнении, если в процессе разбирательства выясняется, что фактически переезда не было.

А если просто перестать выходить на работу?

Это не лучшая идея — наниматель вправе уволить такого работника за прогул без уважительной причины.

— При увольнении материально ответственного лица проводится инвентаризация, и если выявляется материальный ущерб (например, отсутствие материальных ценностей, которые числились на работнике), наниматель вправе привлечь такого работника к материальной ответственности в соответствии с главой 37 Трудового кодекса, в том числе через суд.

Можно ли уволиться через профсоюз или трудовую инспекцию?

Нет. Выводы (протоколы и другие документы) профсоюза или Департамента государственной инспекции труда не обязывают нанимателя увольнять работника по его требованию. Если наниматель отказывает работнику в увольнении по его требованию, то для увольнения работник обращается в суд. До решения суда об увольнении сохраняется обязанность ходить на работу и соблюдать трудовую дисциплину.

А есть ли примеры таких судов?

Такие истории случаются. Иногда нанимателей удается убедить, если предоставить дополнительные документы и доказать, что продолжать работу невозможно.

Например, начальник цеха на коммунальном предприятии переехал в Гомель к жене. На работу стало ездить далеко — 40 км в одну сторону. Как и в случае Татьяны, он дважды просил уволить его раньше окончания контракта, но руководство отказало.

Тогда Виктор обратился в профсоюз. Там напомнили: по закону переезд считается уважительной причиной для расторжения контракта. Как оказалось, такое право было прописано и в коллективном договоре компании. Профсоюз помог составить иск — и суд оказался на стороне работника. Контракт с ним расторгли, а предприятие еще и оплатило судебные расходы.

Вот еще одна история с увольнением из-за переезда, которая дошла до суда. Мужчина работал грузчиком в минском гипермаркете и захотел уволиться. Причина — заболели пожилые родители, живущие в Витебске. Работник решил переехать и написал заявление об увольнении, но руководство ответило отказом.

Аргумент был простой: «Контракт есть — работай до конца». Работодатель настаивал, что причина неуважительная, ведь жена и ребенок работника остаются жить в Минске.

Не дождавшись понимания, мужчина обратился в суд. В заявлении он сослался на ст. 41 Трудового кодекса, которая позволяет досрочно расторгнуть контракт по уважительным причинам. Суд встал на сторону истца.

«Истцом представлено документальное подтверждение необходимости переезда его на постоянное место жительства в другой населенный пункт, удаленность нового места жительства от места работы, а также необходимость ухода за престарелыми членами семьи является одной из уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору. Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению», — говорится в решении суда.

Суд отдельно подчеркнул, что даже тот факт, что семья остается в Минске или что гипермаркет предлагал перевод в Витебск, не отменяет основную причину — сам факт переезда. И это достаточные основания для увольнения.

Контракт с грузчиком расторгли, а с гипермаркета взыскали госпошлину.

Как уволиться из-за переезда. Чек-лист

1. Подготовьте документы. Это может быть регистрация по новому адресу, договор аренды или купли-продажи жилья. При необходимости могут понадобиться дополнительные доказательства, что вы действительно переехали, а не просто сменили регистрацию.

2. Пишите заявление на увольнение. Укажите причину — изменение места жительства. Это может быть уважительной причиной, если мешает продолжать работу.

3. Если отказывают — можно идти в суд. Суд встанет на сторону работника, если тот докажет, что переезд — реальный.

4. Не стоит просто переставать ходить на работу. Это может закончиться увольнением за прогул. Особенно неприятно, если вы — материально ответственное лицо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com