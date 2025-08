Что есть, чтобы за 30 дней избавиться от жира на животе? 4 3.08.2025, 9:31

Диетолог назвала семь ключевых продуктов.

Если вы мечтаете похудеть, тогда в ежедневный рацион стоит добавить эти 7 продуктов, которые помогут сжечь жир на животе за 30 дней, пишет Eat This, Not That.

«Вот 7 продуктов, богатых белком, которые помогут вам похудеть за 30 дней, способствуя сжиганию жира, сохранению мышц и поддержанию метаболизма. Каждый из них богат высококачественным белком, способствует насыщению и помогает контролировать аппетит», - рассказала диетолог Тара Коллингвуд.

1. Нежирная говядина

В этом мясе белок + железо + витамин B12, способствующие восстановлению мышц и энергетическому обмену. Диетолог добавила, что во время переваривания говядины организм сжигает больше калорий.

2. Куриная грудка

Это еще один замечательный продукт, который поможет похудеть. Коллингвуд добавила, что в куриной грудке много белка, но низкое содержание жира. Диетолог советует запекать или жарить на гриле такое мясо, можно добавлять специи по вкусу.

3. Тунец и лосось

Такие морепродукты, как тунец или лосось являются прекрасными источниками белка, как в свежем виде, так и в консервах в собственном соку. Указывается, что в лососе особенно много омега-3. Также эти виды рыбы способны уменьшать воспаление и улучшать метаболизм жиров. Они надолго дают ощущение сытости и поддерживают восстановление мышц.

4. Яйца

Диетолог отметила, что в яйцах есть белок с аминокислотами, способствующими росту мышц, такими как лейцин. При минимальном содержании углеводов, яйца на завтрак помогают долго не чувствовать голод.

5. Греческий йогурт

Диетолог советует выбирать продукт без добавок. Также выбирайте нежирный йогурт или с низким содержанием жира. Греческий йогурт, как объяснила Коллингвуд, сочетает в себе медленно усваиваемый казеин и быстро усваиваемую сыворотку. Это идеальный продукт на завтрак или после тренировки.

6. Нежирный кисломолочный творог

В нем высокое содержание казеинового белка, который медленно переваривается и помогает сохранить мышцы в течение ночи. Хотя в таком твороге мало жиров и углеводов, но он очень сытный.

7. Темпе или тофу

Диетолог рассказала, что ферментированная соя содержит полноценный растительный белок и полезна для кишечника. Тофу имеет низкий гликемический индекс, богата питательными веществами, способствует сохранению мышц во время похудения.

