«На Москву рванут дивизии» 3 3.08.2025, 9:50

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С этим ФСБ точно не справится.

Российский правозащитник Владимир Осечкин ответил на вопрос, пойдет ли Кремль на уступки в контексте ультиматума Трампа: «Нет. Это же образ осажденной крепости, вокруг враги. Как он может десятилетиями создавать иллюзию осажденной крепости, говорить, что весь мир хочет уничтожить Россию, и что он теперь скажет, что передумал, что он испугался ультиматума Трампа, и все завязывает? Нет, конечно».

Об этом Владимир Осечкин рассказал в эфире канала «И грянул Грэм» на YouTube.

Правозащитник объяснил, почему Путин не может остановиться: «Будут продолжать нагнетать. Им очень удобно всем. Путин построил такую систему, заложником которой теперь стал он сам. У него нет свободы выбора и свободы выхода из этой ситуации, потому что в противном случае, если он сделает резкие движения, то группировка, не как ЧВК «Вагнер» (несколько тысяч человек, большая часть - наемники, половина из них - заключенные), пойдут с маршем: рванут дивизии. Вот чего они опасаются, и вот с чем ФСБ точно не справится».

«Да, Путин дальше будет рассказывать, что вокруг все враги, как скованы одной цепью и как нужно защищать какие-то там ценности и убеждения, которых они сами не придерживаются. Очередное бла-бла-бла с запугиванием и государственным террором своего собственного населения с тем, чтобы оправдать проблему с экономикой с надвигающейся еще большей бедой для благосостояния россиян», - спрогнозировал дальнейшие действия Путина Владимир Осечкин.

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