Надо Трампу подкинуть идею
- Иван Яковина
- 3.08.2025, 10:11
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США вместе с союзниками могут организовать бесполетную зону над частью Украины.
Я думаю, что Трамп внутренне уже дозрел до идеи создания над западной частью Украины и Одессой бесполетной зоны.
Создание такой зоны не потребует уничтожения российских самолетов. Сбивать придется только дроны и ракеты.
Направить свои истребители, чтобы бороться с американскими (и/или натовскими) в небе над Украиной, Путин не может, так как они туда просто не долетят – будут сбиты украинской ПВО.
То есть США вместе с союзниками запросто может организовать такую зону, не рискуя жизнями своих летчиков и не рискуя нарваться на эскалацию, сбив российский самолет.
В общем, риска практически никакого. Но вот ущерб для России был бы колоссальным, так как под «зонтиком» бесполетной зоны Украина могла бы резко нарастить свои промышленные, лозистические, мобилизационные и энергетические возможности.
Надо Трампу подкинуть идею!
Иван Яковина, «Фейсбук»