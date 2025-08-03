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Надо Трампу подкинуть идею

  • Иван Яковина
  • 3.08.2025, 10:11
  • 1,136
Надо Трампу подкинуть идею
Иван Яковина

США вместе с союзниками могут организовать бесполетную зону над частью Украины.

Я думаю, что Трамп внутренне уже дозрел до идеи создания над западной частью Украины и Одессой бесполетной зоны.

Создание такой зоны не потребует уничтожения российских самолетов. Сбивать придется только дроны и ракеты.

Направить свои истребители, чтобы бороться с американскими (и/или натовскими) в небе над Украиной, Путин не может, так как они туда просто не долетят – будут сбиты украинской ПВО.

То есть США вместе с союзниками запросто может организовать такую зону, не рискуя жизнями своих летчиков и не рискуя нарваться на эскалацию, сбив российский самолет.

В общем, риска практически никакого. Но вот ущерб для России был бы колоссальным, так как под «зонтиком» бесполетной зоны Украина могла бы резко нарастить свои промышленные, лозистические, мобилизационные и энергетические возможности.

Надо Трампу подкинуть идею!

Иван Яковина, «Фейсбук»

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