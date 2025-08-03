ГУР получило исчерпывающие секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ «Князь Пожарский» 3.08.2025, 10:53

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На боевое дежурство его принимал лично Путин.

Специалисты ГУР МО Украины получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке РФ - атомной субмарине стратегического назначения К-555 «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А».

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, в распоряжении военной разведки Украины оказались:

- поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;

- боевые инструкции для экипажа;

- боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

- предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

- инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

«Также разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний «Пожарского». Этот объемный документ регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.

Подводные лодки проекта 955А «Борей-А» - один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава-30», каждая из которых может нести до 10 боевых блоков», - отмечают в ГУР.

Подводная лодка стратегического назначения «Князь Пожарский» вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок северного флота ВМФ РФ только 24 июля 2025 года. Постоянное место базирования - Гаджиево, Мурманская область.

ГУР напоминает, что принимал «Пожарского» на боевое дежурство лично российский диктатор Владимир Путин.

«Добытая разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только «Князя Пожарского», но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержания имперского мифа государства-агрессора России», - добавили в ГУР.

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