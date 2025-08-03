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Синоптики спрогнозировали «жаркое воскресенье» в Беларуси

  • 3.08.2025, 10:56
Синоптики спрогнозировали «жаркое воскресенье» в Беларуси

Где пройдут грозовые дожди?

Согласно прогнозу синоптиков, белорусов в воскресенье 3 августа ожидают жара, грозовые дожди и усиление ветра до 15-20 м/с, пишет «Телеграф».

Так, в телеграм-канале о погоде в Беларуси «Метеовайб», который ссылается на европейские модели прогноза погоды, пообещали «жаркое воскресенье». Там пояснили, что 3 августа центр антициклона окажется над Тверской областью, а на Польшу выйдет южный циклон.

«Такое комбо барических образований усилит адвекцию тепла с юга Европы», — подчеркнули в тг-канале.

В свою очередь, во второй половине дня почти по всей стране, кроме востока, должны пройти «локальные грозовые дожди».

«А по западу Гродненской и Брестской области под влиянием линии неустойчивости они ожидаются местами, в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — сообщил «Метеовайб».

Что касается температур, то ночью будет +13..+18°C, днём +25..+30°С.

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности

В свою очередь Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за жары.

«Днем 3 августа (воскресенье) по юго-западу страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С», — сообщили метеорологи.

Тем временем профильный телеграм-канал nadvorie заявил, что «не будет в начале августа жарко и в середине тоже не будет».

«С 4 по 11-е августа температура воздуха чуть ниже нормы, а по югу РБ на 1–3°; с 11 по 18-е примерно также», — отметили там.

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