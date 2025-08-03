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Российская экономика буксует «на спущенных колесах»

  • 3.08.2025, 10:59
Российская экономика буксует «на спущенных колесах»

Грузоперевозки из-за санкций обвалились до рекордных показателей.

В РФ грузоперевозки упали на 7,3% с начала 2025 года, только в июле – минус 5,4%, потому что резко сократились перевозки зерна (-35,6%), металлолома (-34,6%), стройматериалов (-17%) и нефти (-4,7%). Железная дорога, которая обслуживает промышленность, сейчас проседает, потому что экономика не справляется с санкциями, падением производства и снижением внутреннего спроса.

Об этом пишет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ссылаясь на официальные данные РЖД. В июле 2025 года объемы грузоперевозок сократились на 5,4% в годовом измерении.

А с начала года этот показатель упал уже на 7,3%. По словам Ермака, это не просто статистика – это симптом более глубоких структурных проблем в российской экономике, которая потеряла устойчивость под давлением международных санкций и войны. Особенно критично выглядит ситуация с ключевыми направлениями грузовых перевозок, которые традиционно формировали основу промышленной и экспортной мощности РФ:

зерно: минус 35,6%;

черный металлолом: минус 34,6%;

строительные материалы: минус 17%;

черные металлы, цемент, кокс: минус 14-17%;

сырье для промышленности: минус 19,4%;

нефть и нефтепродукты: минус 4,7%.

Только два сектора – удобрения и цветная руда демонстрируют хоть какой-то прирост. Но этого мало, чтобы удержать масштабную и зависимую от логистики экономическую систему, которой является РФ. Иначе говоря, локомотив буксует, и буксует на спущенных колесах.

Причина таких потерь в комплексе факторов. Во-первых, санкционное давление не ослабляется, а иногда даже усиливается. Экспортные ограничения, отказ от сотрудничества с российскими производителями, технологическая изоляция – все это перекрывает кислород не только внешней торговле, но и внутреннему производству. Во-вторых, экономика РФ все глубже погружается в военную модель, где предпочтение отдается оборонному комплексу, а не развитию гражданских отраслей.

На этом фоне Россия постепенно теряет даже те позиции, которые ранее считала своим стратегическим активом – в частности, логистику, металлургию, аграрный экспорт. Обвал перевозок зерна на треть – это не просто внутренняя проблема, но и удар по ее геополитическому влиянию, которое Кремль строил в том числе через поставки продовольствия в Африку и Азию.

Как считает Ермак, нынешнее состояние российской железной дороги – это прямое отражение состояния ее экономики. «Железная дорога – это артерия экономики. В РФ она демонстрирует ее состояние», – отмечает он.

США тем временем рассматривают внедрение вторичных пошлин, которые позволят еще сильнее отрезать российскую экономику от глобальных потоков. И хотя РФ пока удерживается за счет продажи энергоресурсов, этот единственный столб выглядит все менее надежным.

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