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Путина и Медведева пошлют тандемом

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 3.08.2025, 11:21
  • 3,776
Путина и Медведева пошлют тандемом

Соловьев и компания могли бы подсуетиться.

Следом за Пакистан и Израилем теперь и Камбоджа хочет выдвинуть Трампа кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

А что же кремлевский «миротворец»? Есть хоть кто-то, желающий даже помыслить, чтобы двинуть Путина на «нобелевку»? Просветили бы нас, Лавров и компания. Как там, ваши «партнеры» на «востоке», куда вы «повернули», не горят ли желанием? Или, например, какие-то африканские режимы? Что за ерунда? Что за «никто меня не любит, меня не понимает»?

На худой конец могли бы Матвиенко, Володин, Соловьев выдвинуть Путина. Написать обоснование, что он «установил мир» в Украине (т.е. продолжает устанавливать), очень помог Армении сблизиться с США, Казахстану с Китаем, укрепил европейскую безопасность (помог Швеции и Финляндии вступить в НАТО) и так далее.

Выдвигайте Путина. Кстати, можно выстрелить дуплетом: Путина на мирную «нобелевку», Медведева на премию по литературе. Зря он, что ли, изгадил канал в Телеграм ругательными сообщениями. Надо вспомнить старое – пусть идут тандемом за наградой. И пусть их пошлют тандемом.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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