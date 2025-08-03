Лукашенко взвыл из-за санкций 6 3.08.2025, 12:01

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Диктатор готовит перестановки в МИД.

В Минске впервые с 2021 года состоялось совещание руководителей белорусских дипломатических миссий.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Какова цель замены

ФОРМАЛЬНАЯ цель - адаптация внешней политики к условиям нестабильности на международных рынках.

РЕАЛЬНАЯ - поиск путей экономического выживания под санкционным давлением.

«Лукашенко поставил четкую задачу: внешнеполитическая служба должна приносить экономическую отдачу», - сообщают в СВР.

«Экономика хромает, с экспортом проблемы», - признал он во время выступления.

По данным СВРУ, в ближайшей перспективе ожидается замена части дипломатов на более лояльных и управляемых лиц. Это подчеркивает: для Лукашенко МИД - не внешнеполитический инструмент, а менеджерская структура, задача которой - поддержать экономику в условиях изоляции.

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