Лукашенко взвыл из-за санкций

Лукашенко взвыл из-за санкций6
- 3.08.2025, 12:01
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Диктатор готовит перестановки в МИД.
В Минске впервые с 2021 года состоялось совещание руководителей белорусских дипломатических миссий.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Какова цель замены
ФОРМАЛЬНАЯ цель - адаптация внешней политики к условиям нестабильности на международных рынках.
РЕАЛЬНАЯ - поиск путей экономического выживания под санкционным давлением.
«Лукашенко поставил четкую задачу: внешнеполитическая служба должна приносить экономическую отдачу», - сообщают в СВР.
«Экономика хромает, с экспортом проблемы», - признал он во время выступления.
По данным СВРУ, в ближайшей перспективе ожидается замена части дипломатов на более лояльных и управляемых лиц. Это подчеркивает: для Лукашенко МИД - не внешнеполитический инструмент, а менеджерская структура, задача которой - поддержать экономику в условиях изоляции.