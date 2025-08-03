На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова

На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова3
- 3.08.2025, 12:06
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На фоне недавнего землетрясения и цунами.
На Камчатском полуострове произошло извержение вулкана Крашенинникова - первого за 600 лет.
Об этом сообщает Sky News.
Это связывают с сильным землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло на Дальнем Востоке России в начале недели.
По данным Института вулканологии и сейсмологии, последнее зафиксированное извержение Крашенинникова произошло примерно в 1463 году.
Руководитель Камчатской группы реагирования на извержения вулканов Ольга Гирина отметила, что нынешнее извержение - первое подтвержденное исторически за шесть веков.
Извержение произошло ночью на фоне усиленной сейсмической активности в регионе.
Ранее на этой неделе на Камчатке также активизировался вулкан Ключевский - самый высокий и один из самых активных в мире. Его извержение наблюдали несколько раз в последние годы.
Кроме того, в воскресенье на Курильских островах зафиксировали землетрясение магнитудой около 7 баллов.
По данным Немецкого исследовательского центра геологических наук и Геологической службы США, а также Тихоокеанской системы предупреждения о цунами, предупреждений о цунами после этого землетрясения не было.
В то же время Министерство по чрезвычайным ситуациям России предупредило о возможных волнах цунами в трех районах Камчатского полуострова после воскресного землетрясения.
Извержения вулканов на Камчатке и мощные землетрясения свидетельствуют о повышенной сейсмической активности региона, что требует пристального внимания со стороны спасательных служб и местных властей.