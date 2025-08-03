«К вам бандиты пришли!» 3.08.2025, 12:53

В Минске мужчины в поисках «вора» ворвались в квартиру к его матери и избили ее.

В Минске вынесли приговор мужчинам, которые под видом сотрудников ЖЭС вломились в квартиру пожилой минчанки из-за того, что, по их словам, ее сын обокрал их, забрав деньги и мобильный телефон, пишет «Минск-Новости».

Инцидент произошел днем 25 ноября 2024 года. В квартире 64-летней женщины зазвонил домофон, мужской голос в трубке сказал, что это «из ЖЭСа». Хозяйка открыла дверь и ждала на пороге. Она легко поверила незнакомцам, потому что в доме был ремонт и действительно могли прийти сотрудники коммунальной службы. Затем она увидела, что по лестнице поднимаются трое мужчин, один из которых восточной внешности.

Подойдя к ее двери, они сказали: «К вам бандиты пришли!» Женщину толкнули в плечо, и она оказалась в квартире, затем вошли и непрошеные гости. Она почувствовала запах алкоголя от них.

Один из нападавших метался по комнатам и искал ее сына, другой заявил, что ее родственник якобы украл у них деньги и мобильный телефон. Женщина пыталась объяснить, что сын давно с ней не живет и она не знает, где он, но ее не слушали, а потом начали угрожать и бить. Сначала пугали ножом, затем ударили ногой по ребрам. Женщина упала, ее снова ударили. Она начала задыхаться и показала рукой на кислородный концентратор, но нападавшие даже не думали ей помогать.

Преодолевая боль, пенсионерка поднялась и пошла на кухню, где лежал мобильный телефон, чтобы попробовать связаться с сыном. Один из фигурантов продолжал говорить, что ее сын — наркоман и вор. Более того, когда она шла по коридору, один из злоумышленников позвал ее, а обернувшись, минчанка увидела, что он держит ее металлический термос. Мужчина сразу же бросил предмет ей в голову.

Когда пенсионерка начала искать в своем мобильном номер, с которого в последний раз ей звонил сын, кавказец неожиданно испугался, решив, что она вызовет милицию, ударил ее по лицу и забрал телефон. Затем нападавшие ушли, а вернувший телефон хозяйке иностранец пригрозил, что, если она позвонит в милицию, он вернется и отрежет ей голову.

Женщина рассказала обо всем другу, и тот сообщил о случившемся по номеру 102, в итоге подозреваемых задержали.

По данным следствия, в тот день мужчины распивали алкоголь в квартире одного из них. В какой-то момент хозяин пожаловался, что накануне знакомый — сын минчанки — взял у него семь рублей, а у его девушки — мобильный для связи, пошел за спиртным и исчез. Мужчина хотел вернуть деньги и телефон, приятели поддержали, все вместе поехали на такси туда, где жил этот знакомый.

Как рассказали в Следственном комитете, один из обвиняемых — 47-летний минчанин — до этого уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за разбои, кражи, грабеж и нарушение неприкосновенности жилища. Другой фигурант — 44-летний иностранец, у которого есть вид на жительство в Беларуси. Оба признали вину частично, перекладывали ее друг на друга.

В отношении третьего подозреваемого дело прекратили, потому что в его действиях нет состава преступления.

В итоге двух фигурантов признали виновными в особо злостном хулиганстве, а также угрозе убийством и причинении тяжких телесных повреждений. Одного из них суд наказал шестью годами лишения свободы в условиях строгого режима. Иностранцу назначили четыре года колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу.

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