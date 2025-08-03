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Ученые выяснили, как жаркая погода влияет на работу мозга

  • 3.08.2025, 13:21
Ученые выяснили, как жаркая погода влияет на работу мозга

Советуют пить много воды, чтобы тело охлаждалось.

Поскольку климатические изменения становятся причиной увеличения жарких периодов, ученые решили исследовать, как экстремальная жара влияет на работу человеческого мозга, пишет BBC.

Примерно у одного из 15 000 детей сейчас регистрируется синдром Драве, неврологическое заболевание, которое включает форму эпилепсии. Издание указывает, что такие приступы часто сопровождаются аутизмом, трудностями с речью, проблемами с питанием и тому подобное.

Невролог Санджай Сисодия из Университетского колледжа Лондона рассказал, что синдром Драве - это лишь одно из многих неврологических заболеваний, которые могут обостряться из-за жары.

Также под влиянием повышения температуры и влажности, чаще фиксируются такие болезни, как эпилепсия, инсульт, энцефалит, рассеянный склероз, мигрень и ряд других.

Указывается, что если на улице температура воздуха выше +26°C, у людей снижается концентрация внимания, ухудшается память, им трудно решать простые задачи.

Издание указывает, что в среднем, температура человеческого мозга редко превышает температуру тела более чем на 1 °C. Однако, когда человек думает, вспоминает что-то или реагирует на окружающий мир, мозг производит значительное количество собственного тепла.

По этой причине наше тело должно прилагать больше усилий, чтобы охладить мозг. Отмечается, что хоть экстремальная жара и меняет работу мозга у всех людей, но чаще всего больше страдают люди с неврологическими заболеваниями.

Также высокие температуры ночью не дают людям нормально спать, из-за чего у них не только ухудшается настроение, но и усиливаются симптомы некоторых заболеваний. Вот почему нередко летом люди просыпаются еще до будильника раздраженные и чувствуют себя разбитыми.

«Для многих людей, страдающих эпилепсией, плохой сон может увеличить риск возникновения судорог», - заметил Сисодия.

Данные также указывают на то, что в жаркие дни увеличивается количество госпитализаций и уровень смертности среди людей, имеющих деменцию. Частично, это связано с тем, что пожилые люди хуже регулируют температуру тела.

Указывается, что в одном из исследований ученые проанализировали данные о смертности от инсульта в 25 странах и обнаружили, что из 1000 смертей от ишемического инсульта два дополнительных случая смерти приходятся на самые жаркие дни.

«Существует связь между экстремальной жарой и неблагоприятными последствиями беременности, такими как преждевременные роды», - говорит профессор глобального здоровья женщин в Имперском колледже Лондона в Великобритании Джейн Херст.

Как указывается, на фоне жары у людей повышается агрессия. Во время аномальной жары на улице количество случаев домашнего насилия возрастает на 5%.

Поэтому, в жару стоит пить много воды и следить, чтобы тело охлаждалось, иначе мозг перестает справляться с нагрузкой. Примечательно, что июнь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений и это только начало.

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