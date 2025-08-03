Смешанные единоборства: белорус Кирилл Грищенко одержал победу над канадцем Беном Тайнаном
- 3.08.2025, 13:36
Поединок прошел в Таиланде.
Белорусский боец-тяжеловес Кирилл Грищенко, выступающий в одной из самых популярных лиг смешанных единоборств One Championship, одержал победу над канадцем Беном Тайнаном.
Поединок прошел в Таиланде в рамках турнира ONE Fight Night 34. Соперником белоруса стал 31-летний Бен Тайнан из Канады. До встречи с Грищенко у североамериканца было пять побед в пяти боях, однако шестой завершился поражением.
Бой получился вязким и упорным, но белорус выглядел предпочтительнее, и рефери единогласным решением отдали победу Грищенко.
Кирилл — известный в прошлом белорусский борец греко-римского стиля. В 2019 году он победил на Европейских играх, собирался выступить на Олимпиаде, но все планы нарушила положительная допинг-проба. Спортсмен утверждал, что запрещенных препаратов не принимал, однако его дисквалифицировали. В итоге Кирилл начал карьеру в смешанных единоборствах. На данный момент он провел 10 боев: в восьми одержал победу и в двух уступил. Цель бойца — чемпионский пояс One Championship.