«Очень хотелось бы, чтобы людям не мешали работать» 2 3.08.2025, 13:47

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Молодые белорусские предприниматели рассказали, что тормозит их небольшие бизнесы.

Сайт devby.io в своем проекте Selfmade in Belarus пообщался с молодыми предпринимателями из Беларуси о том, что им мешает: почти все первым делом говорят про налоги.

«А еще взносы в ФСЗН платить надо, хотя у меня и так есть работодатель, который их за меня платит»

Молодые предприниматели называют разные препятствия, которые мешают им развивать свой бизнес или просто спокойно им заниматься.

Сергей занимается розничной торговлей в одном из областных центров. По его словам, работать ему мешает «огромная куча указов, законов, постановлений, ограничений, нюансов», которые регулируют ведение бизнеса. Как их правильно толковать и использовать – «никто и нигде не подскажет», зато всегда найдется тот, кто оштрафует за нарушения.

Максим, коллега Сергея по розничной торговле, называет самыми большими проблемами низкую покупательную способность населения и «знаменитый указ о ценообразовании». А Олег, который занимается продажей овощей на рынке в Ждановичах, сетует на увеличившиеся поборы со стороны милиционеров, которые «до 2020 года собирали по 100 долларов с точки», а сейчас якобы собирают уже по 300.

Заметное место среди этих проблем занимают налоги и другие обязательные платежи, а также сложности, связанные с правильным порядком их оплаты.

Алексей работает по найму в одном из белорусских банков. Ему «всегда хотелось зарабатывать больше», и он открыл маленькую продуктовую студию из трех разработчиков, тестировщика и самого Алексея в роли PM/PO.

По словам Алексея, «на старте все было хорошо», на продукт студии нашлись заказчики. Портят эту картину «налоги для ИП, которые очень кусаются». Но не только они: «А еще с 2023 года и взносы в ФСЗН платить надо, хотя у меня и так есть работодатель, который их за меня платит».

«Расслабиться с такой работой не получится»: двойной налог и другие сюрпризы из налоговой

Минчанка София занимается репетиторством: преподает онлайн русский язык иностранцам и детям людей, которые находятся в эмиграции. Репетиторством она начала заниматься еще в университете, в возрасте 20-21 года. Примером для девушки стала мама, которая давно работает в этой же сфере:

– Опыт работы учительницей в школе у меня был. На три года меня хватило, два из которых – отработка. А потом приняла решение уходить, пока не затянуло это болото.

София не жалуется на размеры налогов. Но оплата ее работы приходит из-за рубежа. Это наложило глубокий отпечаток на взаимоотношения онлайн-преподавательницы с налоговой инспекцией.

– Люблю налоговую до глубины души. Не зря у них рейтинги на картах 1-2 балла. Получить адекватную консультацию от представителей налоговой у меня не получилось ни разу. Каждый раз при общении с ними создается ощущение, что люди не знают, с чем они работают и как все функционирует.

Как это было у меня. Когда я решила уходить в онлайн-преподавание, начала с онлайн-школы. Я обратилась в налоговую за консультацией, чтобы они мне пояснили, какой из вариантов уплаты налогов мне подойдет. НПД [налога на профессиональный доход] тогда еще не существовало, поэтому, как я думала, у меня был выбор между ИП и единым налогом.

София обрисовала им ситуацию: рассказала, что работает репетитором с детьми в онлайн-школе, которая зарегистрирована в другой стране. На это ей сказали, что она может платить единый налог и ни о чем не беспокоиться:

– Я так и делала почти год. Пока в одну из поездок на такси случайно не разговорилась с водителем. Тот обмолвился, что, если плата поступает от юрлица из-за границы, вроде бы нужно платить налог на доход из-за рубежа (платится он по истечении календарного года и составляет 13% от полученной суммы).

В этот момент я была в сильной растерянности! Ведь мне же представители налоговой сказали, что я могу быть на едином налоге!

Конечно, я поехала в налоговую разбираться с этим вопросом. Еще раз обрисовала ситуацию, и мнения сотрудников разделились. Из инспекции я вышла в полном непонимании, как мне работать. И решила взять платную консультацию. Вот на ней-то мне и рассказали, что таксист был прав (спасибо ему, что просветил). И что единый налог не подходит для данного вида рабочих взаимоотношений.

Но тогда возник вопрос: как быть с деньгами, которые я платила как единый налог все это время?

Я снова приехала в налоговую, чтобы разобраться в этом вопросе. Стала уточнять, могу ли я сделать какой-то взаимозачет, можно ли сделать так, чтобы налоги, которые я уже оплатила, пошли в счет этого самого налога на доход из-за рубежа. Ведь все это время я платила не туда из-за их некомпетентной консультации. И мне сказали, что так сделать нельзя. Мол, вы же не можете доказать, что вы не работали как-то по-другому. Хотя и они не могли доказать обратного.

Получился этакий спор атеиста с верующим. В итоге получилось, что я уплатила налоги два раза, потому что других вариантов просто не было.

«В налоговую стоит писать письма»

– Ах да, однажды мы вместе с коллегами по онлайн-школе написали письма в налоговые, чтобы нам объяснили, какую форму уплаты налогов мы можем использовать. Ответы из разных налоговых все получили разные: кому-то сказали, что подойдет ИП, кому-то единый налог, кому-то НПД.

В налоговую стоит писать письма. Так хоть какие-то подтверждения будут, что ты не выдумал себе, как работать (хотя эти бумажки не сильно защитят).

А также есть телефонный номер #189. Это платный контактный центр налоговой, где телефонные обращения записываются (я себе еще в заметках дублировала дату и время, когда обращалась). Так хотя бы будут неопровержимые доказательства ваших обращений. На устные же советы от налоговой не стоит полагаться от слова «совсем».

«Очень хотелось бы, чтобы людям не мешали работать»

Это не все сюрпризы от налоговой, о которых вспоминает София. Оказывается, работая в Беларуси и уплачивая налоги, вполне можно оказаться «тунеядцем»:

– Из «забавного»: если платишь налог на доход из-за рубежа, ты еще и считаешься не задействованным в экономике государства гражданином. И тебе может прийти «письмо счастья» в виде «налога на тунеядство» плюс все причитающееся.

Очень хотелось бы, чтобы людям не мешали работать. Потому что в последние годы работа превратились в постоянное латание дыр: изучение налогов, появление разных ограничений по работе, поиски вариантов для получения оплаты из-за границы. Да, недавно появился НПД, поэтому стало чуточку проще. Но дополнения к нему часто абсурдны. Например, недавнее обсуждение о запрете использования иностранных платформ для обучения вроде Zoom и Google Meet. Или ограничения для работы со взрослыми, которые не получают в данный момент никакого образования.

Расслабиться с такой работой не получится. Всегда нужно держать руку на пульсе.

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