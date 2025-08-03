закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Призрак Хельсинки

  • Василий Жарков, The Moscow Times
  • 3.08.2025, 14:34
Призрак Хельсинки

50 лет назад была предпринята очередная попытка установления «вечного мира» в Европе.

1 августа 1975 года в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, известный также как Хельсинские соглашения. Свои подписи под документом поставили лидеры 35 европейских стран, в том числе СССР, США, Канады и Турции. В итоговом документе были учтены мнения «неучаствующих средиземноморских государств», включая Египет, Израиль и Сирию. Из стран европейско-средиземноморского региона от участия в переговорах отказались только коммунистическая Албания Энвера Ходжи и Ливийская джамахирия Муаммара Каддафи.

Пиррова победа Кремля

Десять статей Хельсинского акта декларировали взаимное признание суверенитета подписавших его стран, — «право каждого государства на юридическое равенство», территориальную целостность и политическую независимость в европейском международном сообществе. Отдельными пунктами были записаны: принцип нерушимости границ, запрет на применение силы и обязательство разрешать межгосударственные споры мирными средствами.

Статья седьмая требовала от подписавших ее субъектов соблюдение прав человека, в числе которых в первую очередь была названа свобода «мысли, совести, религии и убеждений» для всех «без различия расы, пола, языка и религии». Новые соглашения также расширяли возможности экономического сотрудничества между капиталистическим Западом и социалистическим Востоком Европы, что затем без малого 50 лет обеспечивало поставки сибирского газа в ФРГ.

По возвращении из Хельсинки Брежнев сказал, что теперь может спокойно умереть.

Итоги закончившейся тридцатью годами ранее Второй мировой войны были, наконец, закреплены на бумаге по итогам представительной международной конференции. Прочерченные в 1945 году границы государств в Центральной и Восточной Европы были признаны впредь не подлежащими пересмотру. В частности, это касалось советско-финской границы с Карельским перешейком и Выборгом в составе РСФСР и с Калининградской областью на месте Восточной Пруссии, а также признания Беларуси, Литвы и Украины в их послевоенных границах. Отказ от военного давления снижал градус напряженности холодной войны и стал недолгой кульминацией политики разрядки в отношениях с США начала 1970-х. Принцип добрососедства закреплял сырьевой экспорт в качестве основной статьи валютных доходов позднего Советского Союза. Казалось, Брежневу удалось добиться стабильности не только внутри страны, но и на международной арене.

Однако уже в среднесрочной перспективе последствия Хельсинских соглашений оказались для советского блока пирровой победой. Политика добрососедства позволила интегрировать экономики СССР и стран СЭВ в мир-систему капитализма в качестве сырьевой периферии и донора дешевых кредитов. А борьба за соблюдение прав человека в странах «социалистического лагеря» создала сильную идеологическую рамку для диссидентского движения и заложила правовые механизмы для будущего общественного освобождения и «плюрализма мнений» в ходе перестройки и «бархатных революций» в Центральной и Восточной Европе. Наконец, зафиксированное в восьмой статье «право народов распоряжаться своей судьбой» в сочетании с принципом нерушимости границ позволили осуществить относительно мирный роспуск советской империи в 1991 году, когда все новые государства оказались признаны на международной арене в зафиксированных Хельсинским актом территориальных пределах.

В поисках статуса-кво

На кадрах кинохроники 50-летней давности в Хельсинки Брежнев выглядит абсолютно счастливым. Почему советский лидер так радовался итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе? Все дело в коренном пересмотре внешнеполитической доктрины СССР в 1960-е годы.

В течение первого десятилетия после Второй мировой войны советское руководство не оставляло попыток экспансии в Европе. Сталин сделал ложную ставку на скорое обострение противоречий между ведущими капиталистическими державами — США, Великобританией и Францией — и надеялся использовать их для продвижения коммунистических режимов на Запад. Захват власти промосковскими компартиями в странах Центральной и Восточной Европы, разделение Германии на ФРГ и ГДР и победа коммунистов в такой крупной стране как Китай — все эти и многие другие факторы привели к началу холодной войны, в начале которой Соединенным Штатам удалось построить прочную коалицию либеральных демократий стран Запада и в соответствии с рекомендациями Джорджа Кеннана осуществлять политику сдерживания в отношении СССР и его европейских сателлитов. Вопреки ожиданиям Сталина, западный альянс не только не распался, но поддерживаемые им рыночная экономика и либеральная идеология оказались весьма привлекательными для многих стран мира.

Уже вскоре после смерти Сталина пришедшее к власти коллективное руководство при Георгии Маленкове провозгласило курс на «мирное сосуществование систем». Но воодушевленный симпатиями к левым идеям в антиколониальном движении 1950-х Никита Хрущев вскоре фактически вернулся к политике экспансии за пределами Европы. Неопределенной оставалась судьба разделенных Германии и Берлина, на Кубе под самым носом у США к власти пришел прокоммунистический режим Фиделя Кастро. Берлинский кризис 1961-го и кубинский 1962 года продемонстрировали паритет сил Восточного и Западного блоков и пределы возможностей экспансии с обеих сторон.

Мобилизационная сталинская модель экономики все более явственно уступала западному свободному рынку — особенно в производстве «мяса, молока и масла», по которому Хрущев тщетно обещал «догнать и перегнать Америку». Американская выставка в Сокольниках в 1959 году продемонстрировала довольно обеспеченным по советским меркам москвичам колоссальную пропасть в уровнях жизни между СССР и США. Все больше представителей образованной советской молодежи разочаровывались в идеях марксизма-ленинизма и смотрели на них в лучшем случае как на способ сделать карьеру и получить доступ к столовой на улице Грановского. Наряду с открытыми диссидентами в поколении шестидесятников оказалось немало поклонников западных идей и образа жизни среди тех, кто по меткому определению советского и российского дипломата Анатолия Адамишина, «оказался с правильной стороны от КГБ» — в референтуре и на руководящих постах в отделах ЦК и в Совмине, а также в советской академической и творческой элите 1960-х.

В отличие от альянса либеральных демократий, советский блок демонстрировал фальшивое единство, все сильнее трещавшее по швам.

Противоречия внутри социалистического блока с самого начала сказались на отношениях между странами внутри него. Еще в конце 1940-х при Сталине от коммунистической коалиции откололась Югославия, выбравшая собственный путь отдельно от Москвы и Запада. После развенчания «культа личности» из альянса с Советским Союзом вышла сначала Албания, а затем — что гораздо важнее — маоистский Китай. «Хунвейбинами» в СССР 1960-х называли уличных хулиганов, а в конце десятилетия демарш КНР на острове Даманском привел к прямому военному столкновению Москвы и Пекина. В новом «коллективном руководстве» СССР после отставки Хрущева прекрасно понимали пределы экономических и военных возможностей страны. Речь в тот момент шла уже не об экспансии, а о сохранении того, что было завоевано. Венгерское восстание 1956 года и подавление Пражской весны в 1968-м ставили советский блок в обороняющуюся и охранительную позицию на международной арене.

Именно желанием сохранить статус-кво было продиктовано обращение стран Варшавского договора о созыве международной конференции по безопасности в Европе, сделанное в 1966 году. Три года спустя Урхо Кекконен, президент Финляндии, занимавшей тогда нейтральную позицию между НАТО и советским блоком и поддерживавшей теснейшие экономические связи с СССР, предложил созвать конференцию европейских стран, США и Канады в Хельсинки. Первый раунд переговоров начался в июле 1973 года, второй прошел в Женеве с сентября 1973-го по июнь 1975 года и, наконец, с 30 июля по 1 августа 1975-го состоялся третий, финальный раунд переговоров – снова в Хельсинки, где и был подписан Заключительный акт.

«Третья корзина» и крах коммунизма

Подписав договоренности, казалось, закреплявшие раздел Германии и другие завоевания СССР в Центральной и Восточной Европе на века, Брежнев отнесся к статьям 7 и 8 Хельсинского акта как к формальной декларации. Однако именно эта «третья корзина», как ее принято называть в литературе, сразу же превратилась в оружие западных демократий в борьбе против режимов несвободы в СССР и подконтрольных ему странах.

Хельсинские соглашения были изданы в Советском Союзе огромным тиражом как свидетельство дипломатического триумфа Москвы. Вся образованная часть общества теперь могла прочитать про обязательства советского руководства соблюдать права человека, включая свободу мнений и вероисповедания.

Все государства, и разумеется, СССР в их числе, обязались соблюдать принятые нормы и нести ответственность за их нарушение. Это послужило основанием для создания Московской хельсинской группой (МХГ) — неправительственной общественной организации, призванной наблюдать за соблюдением Хельсинских соглашений в России. В создании организации приняли участие Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Петр Григоренко и многие другие известные советские диссиденты. Члены МХГ вели мониторинг нарушений прав человека в СССР и направляли «серьезные, добросовестные, строгой фактуры документы» без «политического пафоса» с описанием нарушений прав и свобод в СССР в приемную Брежнева в ЦК и в западные посольства в Москве. КГБ перехватывал их письма в зарубежные дипломатические представительства, тогда они стали устраивать пресс-конференции для аккредитованных в Москве журналистов из капиталистических стран.

Первая такая конференция состоялась 12 мая 1976 года на квартире академика Андрея Сахарова.

В течение 1976 года инициативу московских диссидентов подхватили в других республиках СССР. Так были созданы хельсинские группы в Украине, Литве, Грузии и Армении. Собственные правозащитные организации открылись в Польше на базе независимого профсоюза «Солидарность», заработала «Хартия 77» в Чехословакии. Международная хельсинская федерация по защите прав человека существует и действует во многих странах до сих пор. Несмотря на то что большинство активистов правозащитного движения в СССР и странах «соцлагеря» были отправлены в тюрьму, ссылку или выдворены из своих стран, их усилия стали важной предпосылкой для будущих демократических преобразований.

В 1977 году советское руководство было вынуждено включить хельсинские правовые нормы в текст новой Конституции СССР, а через десять лет после подписания Заключительного акта в стране началась перестройка. В конце 1980-х в Советском Союзе не осталось политических заключенных и прошли первые за многие десятилетия свободные выборы на альтернативной основе. Тогда же пала берлинская стена и волна демократизации стремительно прокатилась по всем странам Варшавского договора. Продолжением духа Хельсинки стала доктрина «нового политического мышления» Горбачева и принятая на ее основе в декабре 1990-го Парижская хартия на втором после 1975 года Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе на уровне глав государств.

Случившиеся в следующем году югославская война и распад СССР стали новым вызовом на пути к устойчивому миру на европейском континенте.

Новый мировой беспорядок

После роспуска СССР в начале 1990-х Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе была преобразована в постоянно действующую международную организацию, известную под аббревиатурой ОБСЕ. Миссии ОБСЕ способствовали урегулированию вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии, на Южном Кавказе и других горячих точках посткоммунистической Европы. Наблюдатели от этой организации в последние 30 лет занимались мониторингом выборов в европейских странах, включая Россию.

Однако политический вес ОБСЕ оказался несравнимым с весом Европейским Союзом и НАТО, доминировавшими все эти десятилетия в Европе при поддержке США. Оказавшаяся за бортом нового европейского единства, строившегося на базе ЕС и НАТО, Россия расценила их расширение на Восток как экспансию и ущемление собственных интересов. Ответом после мюнхенской речи Путина в 2007 году стали сначала оккупация Абхазии и Южной Осетии летом 2008-го, потом аннексия Крыма и война на Донбассе в 2014-м и, наконец, полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Все эти действия Москвы стали прямым нарушением статьи 2 Хельсинской декларации, запрещающей применение силы для урегулирования межгосударственных споров, а также пункта, предписывающего «воздерживаться от какого-либо применения вооруженных сил» против другого государства-участника Хельсинского пакта, «в особенности от вторжения или нападения на его территорию».

В 2022 году Россия была исключена из ОБСЕ, что привело к фактическому распаду этой организации.

Сегодня, когда продолжаются регулярные безжалостные российские бомбардировки мирных жителей в Киеве, Харькове, Одессе и по всей Украине, отраженная в Хельсинских соглашениях идея долгого мира, кажется похороненной навсегда. Европа, как никогда за последние 80 лет, далека от единства и четвертый год балансируют на грани глобального ядерного конфликта.

В этот тяжелый час только папа Лев XIV вспоминает про 50-летнюю годовщину Заключительного акта, в составлении которого Ватикан принимал весьма активное участие, и говорит о необходимости беречь «дух Хельсинки». Этот дух, играя словами, можно сравнить скорее с призраком. Хочется верить, что тот самый призрак, призрак не-коммунизма, но вечного мира все еще бродит по сегодняшней Европе.

Василий Жарков, The Moscow Times

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич