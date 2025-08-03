Призрак Хельсинки Василий Жарков, The Moscow Times

3.08.2025, 14:34

50 лет назад была предпринята очередная попытка установления «вечного мира» в Европе.

1 августа 1975 года в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, известный также как Хельсинские соглашения. Свои подписи под документом поставили лидеры 35 европейских стран, в том числе СССР, США, Канады и Турции. В итоговом документе были учтены мнения «неучаствующих средиземноморских государств», включая Египет, Израиль и Сирию. Из стран европейско-средиземноморского региона от участия в переговорах отказались только коммунистическая Албания Энвера Ходжи и Ливийская джамахирия Муаммара Каддафи.

Пиррова победа Кремля

Десять статей Хельсинского акта декларировали взаимное признание суверенитета подписавших его стран, — «право каждого государства на юридическое равенство», территориальную целостность и политическую независимость в европейском международном сообществе. Отдельными пунктами были записаны: принцип нерушимости границ, запрет на применение силы и обязательство разрешать межгосударственные споры мирными средствами.

Статья седьмая требовала от подписавших ее субъектов соблюдение прав человека, в числе которых в первую очередь была названа свобода «мысли, совести, религии и убеждений» для всех «без различия расы, пола, языка и религии». Новые соглашения также расширяли возможности экономического сотрудничества между капиталистическим Западом и социалистическим Востоком Европы, что затем без малого 50 лет обеспечивало поставки сибирского газа в ФРГ.

По возвращении из Хельсинки Брежнев сказал, что теперь может спокойно умереть.

Итоги закончившейся тридцатью годами ранее Второй мировой войны были, наконец, закреплены на бумаге по итогам представительной международной конференции. Прочерченные в 1945 году границы государств в Центральной и Восточной Европы были признаны впредь не подлежащими пересмотру. В частности, это касалось советско-финской границы с Карельским перешейком и Выборгом в составе РСФСР и с Калининградской областью на месте Восточной Пруссии, а также признания Беларуси, Литвы и Украины в их послевоенных границах. Отказ от военного давления снижал градус напряженности холодной войны и стал недолгой кульминацией политики разрядки в отношениях с США начала 1970-х. Принцип добрососедства закреплял сырьевой экспорт в качестве основной статьи валютных доходов позднего Советского Союза. Казалось, Брежневу удалось добиться стабильности не только внутри страны, но и на международной арене.

Однако уже в среднесрочной перспективе последствия Хельсинских соглашений оказались для советского блока пирровой победой. Политика добрососедства позволила интегрировать экономики СССР и стран СЭВ в мир-систему капитализма в качестве сырьевой периферии и донора дешевых кредитов. А борьба за соблюдение прав человека в странах «социалистического лагеря» создала сильную идеологическую рамку для диссидентского движения и заложила правовые механизмы для будущего общественного освобождения и «плюрализма мнений» в ходе перестройки и «бархатных революций» в Центральной и Восточной Европе. Наконец, зафиксированное в восьмой статье «право народов распоряжаться своей судьбой» в сочетании с принципом нерушимости границ позволили осуществить относительно мирный роспуск советской империи в 1991 году, когда все новые государства оказались признаны на международной арене в зафиксированных Хельсинским актом территориальных пределах.

В поисках статуса-кво

На кадрах кинохроники 50-летней давности в Хельсинки Брежнев выглядит абсолютно счастливым. Почему советский лидер так радовался итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе? Все дело в коренном пересмотре внешнеполитической доктрины СССР в 1960-е годы.

В течение первого десятилетия после Второй мировой войны советское руководство не оставляло попыток экспансии в Европе. Сталин сделал ложную ставку на скорое обострение противоречий между ведущими капиталистическими державами — США, Великобританией и Францией — и надеялся использовать их для продвижения коммунистических режимов на Запад. Захват власти промосковскими компартиями в странах Центральной и Восточной Европы, разделение Германии на ФРГ и ГДР и победа коммунистов в такой крупной стране как Китай — все эти и многие другие факторы привели к началу холодной войны, в начале которой Соединенным Штатам удалось построить прочную коалицию либеральных демократий стран Запада и в соответствии с рекомендациями Джорджа Кеннана осуществлять политику сдерживания в отношении СССР и его европейских сателлитов. Вопреки ожиданиям Сталина, западный альянс не только не распался, но поддерживаемые им рыночная экономика и либеральная идеология оказались весьма привлекательными для многих стран мира.

Уже вскоре после смерти Сталина пришедшее к власти коллективное руководство при Георгии Маленкове провозгласило курс на «мирное сосуществование систем». Но воодушевленный симпатиями к левым идеям в антиколониальном движении 1950-х Никита Хрущев вскоре фактически вернулся к политике экспансии за пределами Европы. Неопределенной оставалась судьба разделенных Германии и Берлина, на Кубе под самым носом у США к власти пришел прокоммунистический режим Фиделя Кастро. Берлинский кризис 1961-го и кубинский 1962 года продемонстрировали паритет сил Восточного и Западного блоков и пределы возможностей экспансии с обеих сторон.

Мобилизационная сталинская модель экономики все более явственно уступала западному свободному рынку — особенно в производстве «мяса, молока и масла», по которому Хрущев тщетно обещал «догнать и перегнать Америку». Американская выставка в Сокольниках в 1959 году продемонстрировала довольно обеспеченным по советским меркам москвичам колоссальную пропасть в уровнях жизни между СССР и США. Все больше представителей образованной советской молодежи разочаровывались в идеях марксизма-ленинизма и смотрели на них в лучшем случае как на способ сделать карьеру и получить доступ к столовой на улице Грановского. Наряду с открытыми диссидентами в поколении шестидесятников оказалось немало поклонников западных идей и образа жизни среди тех, кто по меткому определению советского и российского дипломата Анатолия Адамишина, «оказался с правильной стороны от КГБ» — в референтуре и на руководящих постах в отделах ЦК и в Совмине, а также в советской академической и творческой элите 1960-х.

В отличие от альянса либеральных демократий, советский блок демонстрировал фальшивое единство, все сильнее трещавшее по швам.

Противоречия внутри социалистического блока с самого начала сказались на отношениях между странами внутри него. Еще в конце 1940-х при Сталине от коммунистической коалиции откололась Югославия, выбравшая собственный путь отдельно от Москвы и Запада. После развенчания «культа личности» из альянса с Советским Союзом вышла сначала Албания, а затем — что гораздо важнее — маоистский Китай. «Хунвейбинами» в СССР 1960-х называли уличных хулиганов, а в конце десятилетия демарш КНР на острове Даманском привел к прямому военному столкновению Москвы и Пекина. В новом «коллективном руководстве» СССР после отставки Хрущева прекрасно понимали пределы экономических и военных возможностей страны. Речь в тот момент шла уже не об экспансии, а о сохранении того, что было завоевано. Венгерское восстание 1956 года и подавление Пражской весны в 1968-м ставили советский блок в обороняющуюся и охранительную позицию на международной арене.

Именно желанием сохранить статус-кво было продиктовано обращение стран Варшавского договора о созыве международной конференции по безопасности в Европе, сделанное в 1966 году. Три года спустя Урхо Кекконен, президент Финляндии, занимавшей тогда нейтральную позицию между НАТО и советским блоком и поддерживавшей теснейшие экономические связи с СССР, предложил созвать конференцию европейских стран, США и Канады в Хельсинки. Первый раунд переговоров начался в июле 1973 года, второй прошел в Женеве с сентября 1973-го по июнь 1975 года и, наконец, с 30 июля по 1 августа 1975-го состоялся третий, финальный раунд переговоров – снова в Хельсинки, где и был подписан Заключительный акт.

«Третья корзина» и крах коммунизма

Подписав договоренности, казалось, закреплявшие раздел Германии и другие завоевания СССР в Центральной и Восточной Европе на века, Брежнев отнесся к статьям 7 и 8 Хельсинского акта как к формальной декларации. Однако именно эта «третья корзина», как ее принято называть в литературе, сразу же превратилась в оружие западных демократий в борьбе против режимов несвободы в СССР и подконтрольных ему странах.

Хельсинские соглашения были изданы в Советском Союзе огромным тиражом как свидетельство дипломатического триумфа Москвы. Вся образованная часть общества теперь могла прочитать про обязательства советского руководства соблюдать права человека, включая свободу мнений и вероисповедания.

Все государства, и разумеется, СССР в их числе, обязались соблюдать принятые нормы и нести ответственность за их нарушение. Это послужило основанием для создания Московской хельсинской группой (МХГ) — неправительственной общественной организации, призванной наблюдать за соблюдением Хельсинских соглашений в России. В создании организации приняли участие Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Петр Григоренко и многие другие известные советские диссиденты. Члены МХГ вели мониторинг нарушений прав человека в СССР и направляли «серьезные, добросовестные, строгой фактуры документы» без «политического пафоса» с описанием нарушений прав и свобод в СССР в приемную Брежнева в ЦК и в западные посольства в Москве. КГБ перехватывал их письма в зарубежные дипломатические представительства, тогда они стали устраивать пресс-конференции для аккредитованных в Москве журналистов из капиталистических стран.

Первая такая конференция состоялась 12 мая 1976 года на квартире академика Андрея Сахарова.

В течение 1976 года инициативу московских диссидентов подхватили в других республиках СССР. Так были созданы хельсинские группы в Украине, Литве, Грузии и Армении. Собственные правозащитные организации открылись в Польше на базе независимого профсоюза «Солидарность», заработала «Хартия 77» в Чехословакии. Международная хельсинская федерация по защите прав человека существует и действует во многих странах до сих пор. Несмотря на то что большинство активистов правозащитного движения в СССР и странах «соцлагеря» были отправлены в тюрьму, ссылку или выдворены из своих стран, их усилия стали важной предпосылкой для будущих демократических преобразований.

В 1977 году советское руководство было вынуждено включить хельсинские правовые нормы в текст новой Конституции СССР, а через десять лет после подписания Заключительного акта в стране началась перестройка. В конце 1980-х в Советском Союзе не осталось политических заключенных и прошли первые за многие десятилетия свободные выборы на альтернативной основе. Тогда же пала берлинская стена и волна демократизации стремительно прокатилась по всем странам Варшавского договора. Продолжением духа Хельсинки стала доктрина «нового политического мышления» Горбачева и принятая на ее основе в декабре 1990-го Парижская хартия на втором после 1975 года Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе на уровне глав государств.

Случившиеся в следующем году югославская война и распад СССР стали новым вызовом на пути к устойчивому миру на европейском континенте.

Новый мировой беспорядок

После роспуска СССР в начале 1990-х Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе была преобразована в постоянно действующую международную организацию, известную под аббревиатурой ОБСЕ. Миссии ОБСЕ способствовали урегулированию вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии, на Южном Кавказе и других горячих точках посткоммунистической Европы. Наблюдатели от этой организации в последние 30 лет занимались мониторингом выборов в европейских странах, включая Россию.

Однако политический вес ОБСЕ оказался несравнимым с весом Европейским Союзом и НАТО, доминировавшими все эти десятилетия в Европе при поддержке США. Оказавшаяся за бортом нового европейского единства, строившегося на базе ЕС и НАТО, Россия расценила их расширение на Восток как экспансию и ущемление собственных интересов. Ответом после мюнхенской речи Путина в 2007 году стали сначала оккупация Абхазии и Южной Осетии летом 2008-го, потом аннексия Крыма и война на Донбассе в 2014-м и, наконец, полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Все эти действия Москвы стали прямым нарушением статьи 2 Хельсинской декларации, запрещающей применение силы для урегулирования межгосударственных споров, а также пункта, предписывающего «воздерживаться от какого-либо применения вооруженных сил» против другого государства-участника Хельсинского пакта, «в особенности от вторжения или нападения на его территорию».

В 2022 году Россия была исключена из ОБСЕ, что привело к фактическому распаду этой организации.

Сегодня, когда продолжаются регулярные безжалостные российские бомбардировки мирных жителей в Киеве, Харькове, Одессе и по всей Украине, отраженная в Хельсинских соглашениях идея долгого мира, кажется похороненной навсегда. Европа, как никогда за последние 80 лет, далека от единства и четвертый год балансируют на грани глобального ядерного конфликта.

В этот тяжелый час только папа Лев XIV вспоминает про 50-летнюю годовщину Заключительного акта, в составлении которого Ватикан принимал весьма активное участие, и говорит о необходимости беречь «дух Хельсинки». Этот дух, играя словами, можно сравнить скорее с призраком. Хочется верить, что тот самый призрак, призрак не-коммунизма, но вечного мира все еще бродит по сегодняшней Европе.

Василий Жарков, The Moscow Times

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