закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Способствует похудению и защищает сердце: назван лучший летний перекус

3
  • 3.08.2025, 14:41
  • 3,578
Способствует похудению и защищает сердце: назван лучший летний перекус

Он содержит мощный антиоксидант.

В разгар лета сложно найти лучший перекус, чем сочный и освежающий арбуз. Но этот сезонный фрукт не только вкусный, но и чрезвычайно полезный. Диетологи называют его идеальным продуктом для здоровья сердца и фигуры.

Почему именно арбуз - лучший перекус лета, объясняет РБК-Украина.

Почему летом полезно перекусывать арбузом?

Арбуз на 92% состоит из воды, поэтому прекрасно утоляет жажду в жаркую погоду. Благодаря высокому содержанию жидкости он способствует естественной детоксикации организма и помогает избежать обезвоживания. Такое свойство делает его легким и безопасным перекусом даже во второй половине дня.

Почему арбуз идеален для похудения?

Арбуз - настоящий союзник тех, кто хочет похудеть. Он низкокалорийный (всего около 30 калорий на 100 граммов), не содержит жиров, а благодаря природным сахарам быстро утоляет голод. Кроме того, в нем много клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать аппетит.

Но польза арбуза не ограничивается только похудением. Он также защищает сердце благодаря содержанию ликопина - мощного антиоксиданта, снижающего риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показывают, что регулярное употребление ликопинсодержащих продуктов помогает уменьшить уровень «плохого» холестерина и снизить артериальное давление.

Также в арбузе содержится цитруллин - аминокислота, которая способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы сделать арбуз частью своего летнего рациона.

Не стоит забывать и о витаминах. Арбуз богат витамином С, А, калием и магнием, которые поддерживают иммунитет, здоровье кожи и нервной системы.

Лучший способ употреблять арбуз в свежем виде, охлажденным. Это идеальный вариант для перекуса днем или легкого десерта вечером.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич