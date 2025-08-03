Белорусов предупредили о мошенниках «из налоговой»
- 3.08.2025, 14:58
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Разговор может показаться очень убедительным.
В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что сотрудники налоговых органов не запрашивают по телефону персональные данные или информацию о банковском счете. Об этом сообщает пресс-служба МНС.
В пресс-службе также отметили, что работники налоговых не присылают кодов или ссылок, не звонят через интернет-мессенджеры.
«Так делают мошенники», — заявили в министерстве.
И посоветовали быть внимательными во время общения с незнакомыми людьми: «Каким бы убедительным ни казался разговор, прекратите его».