Белорусов предупредили о мошенниках «из налоговой» 3.08.2025, 14:58

2,320

Разговор может показаться очень убедительным.

В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что сотрудники налоговых органов не запрашивают по телефону персональные данные или информацию о банковском счете. Об этом сообщает пресс-служба МНС.

В пресс-службе также отметили, что работники налоговых не присылают кодов или ссылок, не звонят через интернет-мессенджеры.

«Так делают мошенники», — заявили в министерстве.

И посоветовали быть внимательными во время общения с незнакомыми людьми: «Каким бы убедительным ни казался разговор, прекратите его».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com