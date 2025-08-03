закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов предупредили о мошенниках «из налоговой»

  • 3.08.2025, 14:58
  • 2,320
Белорусов предупредили о мошенниках «из налоговой»

Разговор может показаться очень убедительным.

В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что сотрудники налоговых органов не запрашивают по телефону персональные данные или информацию о банковском счете. Об этом сообщает пресс-служба МНС.

В пресс-службе также отметили, что работники налоговых не присылают кодов или ссылок, не звонят через интернет-мессенджеры.

«Так делают мошенники», — заявили в министерстве.

И посоветовали быть внимательными во время общения с незнакомыми людьми: «Каким бы убедительным ни казался разговор, прекратите его».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич